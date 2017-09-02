- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински21:10
- Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина20:50
- 7 фактов о том, как украинская экономика пробивается в ЕС20:30
- Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию20:12
- В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки19:50
- "Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!" Активист разбил дверь магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана19:33
- Устриці не пищать, це міф — устричний фермер Андрій Пігулевський17:51
- БРИТАНИЯ ГОТОВА РАСШИРИТЬ ПОМОЩЬ ВСУ17:31
- В Нацбанке рассказали о своих планах на 1 и 2 копейки16:50
- Сигареты в Украине подорожают в 3-4 раза16:32
«Тут есть глубина и подлинность»: Путешествующий американец трогательно рассказал, за что стоит ценить Украину
В своем монологе Питер Сантенелло поделился впечатлениями об украинских людях и стране в целом Американский путешественник.
Питер Сантенелло, посвятивший это лето изучению Украины и проживший шесть недель в одном из сел Бердянска, рассказал, почему стоит любить Украину.
В своем монологе Сантенелло сравнивает Украину со старым велосипедом. «Я влез на этот велосипед и почувствовал, что даже если сильнее крутишь педали, он быстрее все равно не едет. Он сам решает, что ему делать. Едет на одной скорости. Мой скоростной дорожный велосипед очень похож на Америку. Есть продуктивность, впереди есть цель. Есть к чему стремиться в будущем. И он приходит туда быстро, но в то же самое время, часто теряется тот самый момент», – говорит Питер.
«А в Украине, вот этот старый велосипед, на котором я ездил, он быд медленным, он плохо работал... Как и в Украине: его будущее неизвестно. Ты не можешь планировать наперед. Но такое существование заставляет велосипедиста наблюдать за тем, что происходит вокруг. Быть тут и сейчас», – отмечает Сантенелло.
Также американец отмечает, что в Украине есть особая глубина. «Тут есть настоящее, тут есть богатство. Не материальное – его тут не увидишь. Это месседж, который посылается в мир», – подчеркивает он. Кроме того, Питер Сантенелло с теплотой говорит об украинцах: «Что тут есть особенного – это люди. Я встретил тут людей с большим сердцем, замечательных людей».
Источник: styler.rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, американец, рассказ
- Это уже за гранью - в сети набирает обороты скандал с Ахметовским телеканалом
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Предприятие Ахметова страдает из-за проблем с железнодорожным сообщением с "ДНР" и требует решить этот вопрос
- Люди беглого олигарха Курченко нагло грабят и вывозят уголь с его предприятий в Россию
- «Укртелеком» в Донецке захватили боевики
- День рождения Горловки-2017: запускали воздушных змеев, слушали "Запрещенных барабанщиков", баловались с холи-краской19:10
- Мариупольцы с дружественным велотуром отправились в Бердянск18:30
- В Славянске разгорается скандал из-за бывшего сотрудника милиции, который совершил ДТП в центре города17:13
- В Мариуполе убили полицейского16:10
- На неконтролируемой части Донбасса остались заключенные в 29 пенитенциарных учреждениях15:30
- Заглушье. Как живет столетнее село, о котором все забывают15:07
- Паспортные страдания: что творится в Покровске13:50
- В оккупированном Луганске вооруженная женщина ограбила пенсионерку09:10
- На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась женщина21:31
- В Марьинском районе безработным предлагают работать в торговле20:10
- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински21:10
- Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина20:50
- 7 фактов о том, как украинская экономика пробивается в ЕС20:30
- Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию20:12
- В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки19:50
- "Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!" Активист разбил дверь магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана19:33
- День рождения Горловки-2017: запускали воздушных змеев, слушали "Запрещенных барабанщиков", баловались с холи-краской19:10
- Apple продолжает патентовать умную одежду18:50
- Мариупольцы с дружественным велотуром отправились в Бердянск18:30
- ЗА АМБАРНЫМ ЗАМКОМ. ЧТО ПРЯЧЕТСЯ НА "ТЕМНОЙ СТОРОНЕ" ИНТЕРНЕТА18:10
- Устриці не пищать, це міф — устричний фермер Андрій Пігулевський17:51
- Заглушье. Как живет столетнее село, о котором все забывают15:07
- Как помочь мозгу вырабатывать гормоны счастья: 7 простых привычек14:52
- Ребенку, который только начал посещать детский сад, первое время лучше не играть дома в активные игры11:50
- Школьная форма: между ценностями свободы и социального равенства10:50
- "Я в школу не пойду!" Проблема школьного насилия и мы 09:46
- Почему же так медленно? Реформы в Украине – это ряд бесспорных политических и экономических успехов в сочетании с множеством провалов 08:30
- Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш20:32
- Утеплить дом на миллион евро: как это сделать за счет государства18:50
- Косметологи назвали лучшие методы против морщин на лбу16:53
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу
- Новый поворот: Кремль не знает, как уйти с Донбасса
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину
- Савченко відзначилася дивною заявою про Захарченка та Плотніцького
- Оклады и пенсии военнослужащих вырастут в несколько раз
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны
- В США назвали главного противника поставок в Украину летального оружия
- Три знака Зодиака, которым повезет в сентябре