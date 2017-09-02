Жертвами санкций становятся лишь простые граждане РФ: за полгода суммарный капитал российских миллиардеров и друзей Путина вырос на $17 млрд

02.09.2017 15:31

Российских миллиардеры за последние полгода разбогатели на $ 17,09 млрд, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране.

В пятницу, 1 сентября, агенство Bloomberg опубликовала рейтинг Billionaires Index по российским долларовым миллиардерам. Сообщается, что в течение последнего полугода (период январь – август 2017 года) олигархи РФ разбогатели на $ 17,09 млрд.

К примеру, Алексей Мордашов, основной акционер ПАО "Северсталь" и самый богатый человек в России (его состояние оценивается в $ 18,4 млрд), за восемь месяцев увеличил свой капитал на $ 1,49 млрд.

Президент "Интерроса" и председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин, занимающий второе место, заработал $ 905 млн, его состояние на данный момент составляют $ 17,5 млрд. А на третьем месте закрепился глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на $ 3,47 млрд ($ 16,6 млрд всего).

Источник: dialog.ua