Аброськин: Сексуальное насилие над малолетними в Украине приняло масштабы "эпидемии"

03.09.2017 12:50

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обеспокоен тем, что в Украине все чаще происходят случаи сексуального насилия над детьми. Он надеется, что после каникул парламент рассмотрит и примет законопроект о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усилении ответственности за такие преступления. Авторами документа являются народные депутаты Украины Олег Недава, Мустафа Найем, Дмитрий Лубинец и Антон Геращенко.

"Это важный вопрос, потому что почти каждый день осуществляется сексуальное насилие над малолетними. Если говорить медицинским языком, то количество совершенных преступлений можно назвать "эпидемией", потому что каждый из преступников уверен в своей безнаказанности, потому что жертвам и им родителям будет стыдно разглашать факт такого насилия, а значит, он сможет избежать ответственности", - пишет Аброськин в своем Фейсбук.

Также правоохранитель приводит недавний пример подобных преступлений. В частности, в конце августа 2017 года в Одесской области бывший 40-летний сожитель женщины изнасиловал ее малолетнюю дочь 2006 г.р.

"Это животное связало веревкой ноги ребенку и удовлетворило половую страсть природным путем, изнасиловав бедную девочку. По словам ребенка, она чувствовала запахи алкоголя от своего обидчика".

В настоящее время преступник задержан и находится в следственном изоляторе. Свою вину он признал и полностью подтвердил слова ребенка.

Источник: Ведомости-Украина