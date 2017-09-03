БРИТАНИЯ ГОТОВА РАСШИРИТЬ ПОМОЩЬ ВСУ

03.09.2017 17:31

Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер заявил о возможности оказания помощи Вооруженным Силам Украины. Об этом "Багнету" стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Украины.

По словам Ланкастера, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным Силам Украины является гибкой.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил Министр Вооруженных сил Великобритании во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком в Киеве.

Источник: bagnet.org