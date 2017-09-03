Долги за газ: причины возникновения задолженности за топливо у субсидиантов

03.09.2017 22:18

За долги по оплате потребленного природного газа могут прекратить начисления субсидии и отключить поставку топлива в жилое помещение.

В Украине в 2017 году изменились тарифы на газ для бытовых потребителей. Стоимость топлива составляет 6,96 грн за 1 куб. м. Некоторые потребители из-за низкого уровня дохода не могут оплачивать дорогие коммунальные услуги и накапливают долги. Задолженность может появиться и у субсидиантов. Портал Domik.ua выяснил, по каким причинам мог накопиться долг за газ у потребителей, которые получают компенсацию на оплату ЖКУ.

На сайте региональных газовых компаний 104.ua сообщили, что долги могут возникнуть по следующим причинам, перечисленным ниже:

1. Задолженность была накоплена до начала отопительного сезона и не погашена в течение зимы-весны 2016-2017 гг.

2. Не оплачены начисления за май 2017 года.

3. Потребление газа в отопительный сезон превысило социальные нормы. В таком случае субсидиант оплачивает использованное топливо по действующему тарифу с учетом размера начисленной компенсации.

При наличии задолженности субсидианты должны ее оплатить в срок, указанный в квитанции. В противном случае потребители могут лишиться субсидии. Также газоснабжающая компания может прекратить поставку газа в жилое помещение.

В каких случаях не будут начислять субсидию

В 2017 году правительство приняло изменения в систему субсидирования, согласно которым потребители могут лишиться компенсации за долги. На заседании Кабмина было утверждено постановление №609. В нем указано, что при наличии двухмесячной задолженности в размере не менее 340 грн, начисление субсидий будет прекращено.

Чтобы не потерять компенсацию, потребители должны оплатить долг или оформить договор на его реструктуризацию .

Источник: domik.ua