- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Украинских мужчин хотят уравнять в правах с женщинами19:38
Долги за газ: причины возникновения задолженности за топливо у субсидиантов
За долги по оплате потребленного природного газа могут прекратить начисления субсидии и отключить поставку топлива в жилое помещение.
В Украине в 2017 году изменились тарифы на газ для бытовых потребителей. Стоимость топлива составляет 6,96 грн за 1 куб. м. Некоторые потребители из-за низкого уровня дохода не могут оплачивать дорогие коммунальные услуги и накапливают долги. Задолженность может появиться и у субсидиантов. Портал Domik.ua выяснил, по каким причинам мог накопиться долг за газ у потребителей, которые получают компенсацию на оплату ЖКУ.
На сайте региональных газовых компаний 104.ua сообщили, что долги могут возникнуть по следующим причинам, перечисленным ниже:
1. Задолженность была накоплена до начала отопительного сезона и не погашена в течение зимы-весны 2016-2017 гг.
2. Не оплачены начисления за май 2017 года.
3. Потребление газа в отопительный сезон превысило социальные нормы. В таком случае субсидиант оплачивает использованное топливо по действующему тарифу с учетом размера начисленной компенсации.
При наличии задолженности субсидианты должны ее оплатить в срок, указанный в квитанции. В противном случае потребители могут лишиться субсидии. Также газоснабжающая компания может прекратить поставку газа в жилое помещение.
В каких случаях не будут начислять субсидию
В 2017 году правительство приняло изменения в систему субсидирования, согласно которым потребители могут лишиться компенсации за долги. На заседании Кабмина было утверждено постановление №609. В нем указано, что при наличии двухмесячной задолженности в размере не менее 340 грн, начисление субсидий будет прекращено.
Чтобы не потерять компенсацию, потребители должны оплатить долг или оформить договор на его реструктуризацию .
Источник: domik.ua
Теги: Донбасс, газ, субсидия, долги
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА
- Как оформить субсидию в Донецке?
- В Донецкой области придумали, как помочь пострадавшим от повышения тарифов
- Донецкой области могут ограничить поставки газа
- Горгаз расказал, как получить субсидию на оплату подорожавшего топлива
- Жители Донецкой области все меньше оформляют субсидию
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- Эксперты развенчали популярные мифы о сливочном масле18:00
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу