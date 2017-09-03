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Импорт газа в Украину вырос почти в 2 раза
Украина в январе-августе 2017 года увеличила импорт природного газа более чем в 1,9 раза (на 4,54 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 9,37 млрд куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Со стороны Словакии в январе-августе-2017 было импортировано 7,11 млрд куб. м, Венгрии — 1,47 млрд куб. м, Польши — 781,5 млн куб. м.
В августе-2017 импорт составил 1,23 млрд куб. м газа, что на 12,7% меньше, чем в августе-2016 (1,41 млрд куб. м).
Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5,37 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 11,78 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Источник: delo.ua
Теги: Украина, Донбасс, импорт, газ
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