- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Украинских мужчин хотят уравнять в правах с женщинами19:38
Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина
До того момента, пока не вступил в силу закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", платежки будут рассчитывать по утвержденной на прошлой неделе методике.
В прошлом году рекордная в Киеве платежка за отопление достигла больше 10 тысяч гривен. Как оказалось, в доме на ул. Княжий Затон часть квартир установили квартирные теплосчетчики, другие платили по показаниям общедомового счетчика. 17 квартир показания своих счетчиков не сообщили, и платить за тепло не стали. Использованное ими тепло перераспределили между соседями без квартирных счетчиков. В результате суммы в платежках выросли до рекордных отметок. На прошлой неделе Кабинет министров принял постановление, которое определит, как будут считать суммы в платежках в подобных ситуациях.
Сайт "Сегодня" выяснил, на кого и как повлияет новое постановление правительства.
Считать будут по-новому
"Дисциплинированным потребителям не придется "платить за соседа", – прокомментировал решение Кабмина вице-премьер Геннадий Зубко. Так, если квартира отказывается предоставлять показания квартирного счетчика на горячую, холодную воду или тепло, платить придется по нормативу. А в городах, где большинство домов установили тепловые счетчики – по усредненному показателю потребления в городе.
При этом действующие сейчас нормативы, уверена координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко – завышены. На самом деле украинцы в среднем тратят меньше, чем предусмотрено нормой.
Если в многоэтажке стоит, к примеру, домовой счетчик на тепло, его показания делят между всеми квартирами исходя из площади жилья. Если же у части квартир есть собственные счетчики на тепло, они имеют право платить только за то, что намотал их счетчик + за обогрев общей площади (подъезда).
Однако в законе существовала лазейка. Квартиры с индивидуальными счетчиками не подавали показания и не платили, но домовой счетчик все равно учитывал использованные ими Гкал. Поэтому платить за недобросовестных соседей приходилось владельцам квартир, которые не установили счетчики. В этом году ситуацию, заявляют в правительстве, удалось исправить.
Теперь если окажется, что в квартире сорвана пломба на счетчике или же владелец отказывается подавать показания, платить придется по среднему потребления. К слову, "Киевэнерго" еще в прошлом году обратились в Кабинет министров с просьбой урегулировать методику расчета сумм в платежках для тех, кто отказывается подавать показания квартирного счетчика.
"Мы навели порядок в системе расчетов для тех случаев, когда многоэтажный дом имеет узел учета тепла, а в самом доме все или часть квартир оборудованы квартирными счетчиками. В прошлом году в городе Киеве возникали ситуации, когда владелец с квартирным счетчиком не предоставлял показатели поставщику услуг ЖКХ, поэтому его платеж распределялся на всех остальных жителей дома. Мы урегулировали этот вопрос", – пояснил Геннадий Зубко.
"В прошлом году в городе Киеве возникали ситуации, когда владелец с квартирным счетчиком не предоставлял показатели поставщику услуг ЖКХ, поэтому его платеж распределялся на всех остальных жителей дома. Мы урегулировали этот вопрос", – пояснил Геннадий Зубко.
Параллельно с этим правительство приняло решение в очередной раз сократить нормативы. Такое решение позволит меньше тратить на субсидии. Скидки покрывают коммунальные услуги только в пределах социальных норм, за остальное нужно платить самостоятельно и полную стоимость.
Как изменятся нормы в октябре этого года:
На отопление:
- С 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метр
- С 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление)
- С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление, касается только льготной категории населения)
На газ:
Если есть только газовая плита:
- С 4.4 до 3,3 кубов газа на человека
Если есть газовая плита, и нет горячей воды
- С 7,1 до 5,4 кубометров на человека
Если есть и газовая плита и газовый водонагреватель
- С 14 до 10,5 кубометра на человека
Новый закон о счетчиках: министерство должно разработать еще одну методику
Несколько недель назад президент подписал закон "О коммерческом учете коммунальных услуг". На данный момент "центральный орган власти" – профильное министерство – разрабатывает методику, как рассчитывать платежки и кто будет платить за потери коммунальных услуг в домах. До того момента, пока методику не создали, считать будут по нормативу потребления.
Как отмечают в КГГА, если в части квартир нет счетчиков, именно они оплатят разницу между показаниями домового и поквартирных счетчиков. Однако, окончательную методику все еще не разработали.
"Мы еще полгода назад говорили, что потребителей нужно контролировать. Люди, и в законе так написано, должны давать доступ к счетчикам. Тогда это вызвало большой ажиотаж. Все были против. Если сами люди против того, чтобы исполнители услуг заходили и сверяли, проверяли, что вы все правильно делаете, то какие могут быть еще предложения, каким образом контролировать?", – рассказывает советник замглавы КГГА Юлия Грамотная.
Теги: Донбасс, украинцы, соседи, коммунальные услуги, оплата
- НБУ намерен внедрить новый сервис: оплата за коммуналку будет напрямую списываться с карточек украинцев
- В выходные дни дончан посетит выездная касса водоканала
- Заставьте коммуналку работать на вас!
- 13 семей Донецка оставили без канализации
- Израиль готов платить украинцам по 40 000 гривен. ВИДЕО
- Лукашенко вдвое снизил тарифы на коммуналку
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- Эксперты развенчали популярные мифы о сливочном масле18:00
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу