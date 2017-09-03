Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина

03.09.2017 20:50

До того момента, пока не вступил в силу закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", платежки будут рассчитывать по утвержденной на прошлой неделе методике.

В прошлом году рекордная в Киеве платежка за отопление достигла больше 10 тысяч гривен. Как оказалось, в доме на ул. Княжий Затон часть квартир установили квартирные теплосчетчики, другие платили по показаниям общедомового счетчика. 17 квартир показания своих счетчиков не сообщили, и платить за тепло не стали. Использованное ими тепло перераспределили между соседями без квартирных счетчиков. В результате суммы в платежках выросли до рекордных отметок. На прошлой неделе Кабинет министров принял постановление, которое определит, как будут считать суммы в платежках в подобных ситуациях.

Сайт "Сегодня" выяснил, на кого и как повлияет новое постановление правительства.

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"Дисциплинированным потребителям не придется "платить за соседа", – прокомментировал решение Кабмина вице-премьер Геннадий Зубко. Так, если квартира отказывается предоставлять показания квартирного счетчика на горячую, холодную воду или тепло, платить придется по нормативу. А в городах, где большинство домов установили тепловые счетчики – по усредненному показателю потребления в городе.

При этом действующие сейчас нормативы, уверена координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко – завышены. На самом деле украинцы в среднем тратят меньше, чем предусмотрено нормой.

Если в многоэтажке стоит, к примеру, домовой счетчик на тепло, его показания делят между всеми квартирами исходя из площади жилья. Если же у части квартир есть собственные счетчики на тепло, они имеют право платить только за то, что намотал их счетчик + за обогрев общей площади (подъезда).

Однако в законе существовала лазейка. Квартиры с индивидуальными счетчиками не подавали показания и не платили, но домовой счетчик все равно учитывал использованные ими Гкал. Поэтому платить за недобросовестных соседей приходилось владельцам квартир, которые не установили счетчики. В этом году ситуацию, заявляют в правительстве, удалось исправить.

Теперь если окажется, что в квартире сорвана пломба на счетчике или же владелец отказывается подавать показания, платить придется по среднему потребления. К слову, "Киевэнерго" еще в прошлом году обратились в Кабинет министров с просьбой урегулировать методику расчета сумм в платежках для тех, кто отказывается подавать показания квартирного счетчика.

"Мы навели порядок в системе расчетов для тех случаев, когда многоэтажный дом имеет узел учета тепла, а в самом доме все или часть квартир оборудованы квартирными счетчиками. В прошлом году в городе Киеве возникали ситуации, когда владелец с квартирным счетчиком не предоставлял показатели поставщику услуг ЖКХ, поэтому его платеж распределялся на всех остальных жителей дома. Мы урегулировали этот вопрос", – пояснил Геннадий Зубко.

"В прошлом году в городе Киеве возникали ситуации, когда владелец с квартирным счетчиком не предоставлял показатели поставщику услуг ЖКХ, поэтому его платеж распределялся на всех остальных жителей дома. Мы урегулировали этот вопрос", – пояснил Геннадий Зубко.

Параллельно с этим правительство приняло решение в очередной раз сократить нормативы. Такое решение позволит меньше тратить на субсидии. Скидки покрывают коммунальные услуги только в пределах социальных норм, за остальное нужно платить самостоятельно и полную стоимость.

Как изменятся нормы в октябре этого года:

На отопление:

С 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метр

С 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление)

С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление, касается только льготной категории населения)

На газ:

Если есть только газовая плита:

С 4.4 до 3,3 кубов газа на человека

Если есть газовая плита, и нет горячей воды

С 7,1 до 5,4 кубометров на человека

Если есть и газовая плита и газовый водонагреватель

С 14 до 10,5 кубометра на человека

Новый закон о счетчиках: министерство должно разработать еще одну методику

Несколько недель назад президент подписал закон "О коммерческом учете коммунальных услуг". На данный момент "центральный орган власти" – профильное министерство – разрабатывает методику, как рассчитывать платежки и кто будет платить за потери коммунальных услуг в домах. До того момента, пока методику не создали, считать будут по нормативу потребления.

Согласно закону "О коммерческом учете..,", во всех многоэтажках должны установить домовые счетчики на горячую, холодную воду и отопление. Если окажется, что показания домового счетчика отличаются от суммы всех показаний квартирных счетчиков, "потерявшееся" кубометры или гигакалории разделят между всеми квартирами. Если, к примеру, домовой счетчик намотал 500 кубов холодной воды, но в каждой квартире есть свой прибор учета и их показания в сумме набрали всего 480 кубометров, за "лишние" 20 кубов придется платить всем квартирам.

Как отмечают в КГГА, если в части квартир нет счетчиков, именно они оплатят разницу между показаниями домового и поквартирных счетчиков. Однако, окончательную методику все еще не разработали.

"Мы еще полгода назад говорили, что потребителей нужно контролировать. Люди, и в законе так написано, должны давать доступ к счетчикам. Тогда это вызвало большой ажиотаж. Все были против. Если сами люди против того, чтобы исполнители услуг заходили и сверяли, проверяли, что вы все правильно делаете, то какие могут быть еще предложения, каким образом контролировать?", – рассказывает советник замглавы КГГА Юлия Грамотная.