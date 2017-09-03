Школьная форма: между ценностями свободы и социального равенства

03.09.2017 10:50

Вопрос: быть или не быть школьной форме в украинских школах, конечно, не относится к первоочередным, но время от времени актуализируется. В различных учебных заведениях он решается по-разному. В одних продолжают настойчиво требовать носить форму. В лучшем случае, позволяют черные джинсы. В других утвердился свободный стиль одежды с некоторыми ограничениями. В некоторых гимназиях и лицеях введены определенные корпоративные составляющие — жилеты, галстуки и прочее. В большинстве — школьную форму носят ученики начальных классов, потому что на них легче надавить. Родители возмущаются по поводу низкого качества, дороговизны и неудобств формы. Однако, поддаваясь давлению, покупают.

Большинство публикаций по этому вопросу и обсуждений проблемы в социальных сетях посвящены «плюсам» и «минусам» школьной формы. Иногда родители поднимают вопрос о правомерности принуждения и давления. Мы решили расширить круг вопросов, рассмотрев проблему не только с практической точки зрения, но и в идеологическом, правовом, имиджевом и психологическом аспектах.

«Плюсы» и «минусы» формы с позиций учителей и родителей

В дискуссиях по поводу того, нужна или не нужна школьная форма, большинство учителей высказываются «за», большинство учеников – «против», а ответы родителей делятся примерно поровну. Участники обсуждений опираются на типичные аргументы и контраргументы.

Аргументы «за»:

позволяет избежать проявлений социального неравенства;

исключает «демонстрацию моды»;

приучает детей к строгому и деловому стилю, не допускает вольностей;

позволяет родителям экономить средства;

дисциплинирует учеников, настраивает на совместную учебную деятельность;

как корпоративная одежда способствует объединению ученического коллектива.

Аргументы «против»:

кроме формы существует много средств демонстрации неравенства – верхняя одежда и обувь, телефоны и другие гаджеты, украшения, сумки и т.д.;

коллективизм и стремление к социальному равенству являются советскими рудиментами;

форма стоит недешево, а качество оставляет желать лучшего;

желательно иметь, как минимум, два комплекта – зимний и летний;

приобретение одежды, которую нигде, кроме школы, ребенок не будет носить, – лишние дополнительные расходы для родителей;

отсутствие возможности самовыражения в одежде для детей, а особенно для подростков, может быть стрессом;

подавляет индивидуальность;

делает невозможным формирование эстетических вкусов в отношении одежды.

Как видим, большинство аргументов «за» и «против» отражают борьбу ценностей коллективизма и социального равенства, с одной стороны, и индивидуализма – с другой. Исключением являются только те, что касаются экономии или лишних затрат средств и качества формы.

Право, свобода выбора и корпоративный имидж: точки соприкосновения

Свобода относится к ценностям, имеющим значительное количество толкований. На их основе возникают ценностные конфликты, трудно поддающиеся урегулированию. Идеологические трактовки свободы выходят за рамки политических программ и дискуссий. В зависимости от того, какой смысл каждый из нас вкладывает в понятие «свобода», мы определяем границы возможного и допустимого во взаимодействии с другими. Из либерализма происходит понимание свободы как возможности свободного выбора. Свобода одного человека заканчивается там, где он нарушает свободу и права других. Поэтому демократические страны идут по пути законодательного установления запретов на определенные действия. Разрешено все, что прямо не запрещено законом. Если в отдельных штатах США есть законы о том, что запрещено купать осла в ванной или мужчинам вечером нельзя выть по-волчьи, это означает, что были прецеденты. Они заставили власти штата урегулировать проблему на законодательном уровне. В таких случаях закон четко определяет необходимые действия. Если отсутствуют прямые предписания или прямые запреты, предоставляется право выбора.

Коммунистическая идеология трактует свободу как «осознанную необходимость». Таким образом, о свободе выбора речь не идет. Есть необходимость, которую надо осознать. Затем поступать так, как необходимо и считать это свободой. Возникают вопросы: откуда берется представление о необходимости и кто определяет, что необходимо? Как происходит осознание необходимости и кто его обеспечивает? Советская практика дала ответ на эти вопросы. «Необходимость» определяла Коммунистическая партия Советского Союза, а школа выступала главным институтом, который с детства учил ее осознавать. Законодательная практика основана на противоположном принципе: «Запрещено все, что прямо не разрешено». Поскольку разрешенного было не так много, то оставалось только постоянно осознавать необходимость.

Ситуация, сложившаяся со школьной формой, наглядно иллюстрирует противоположности в понимании свободы на уровне общества и отдельных сообществ. Учителя, в большинстве остающиеся носителями советских ценностей и стереотипов, чаще всего, обосновывают требования так: «это необходимо, так должно быть» (где об этом написано – не уточняют), «так нужно» (кому?), «это же удобно для родителей» (то есть, учителя определяют, что родителям удобно, а что не удобно), «так всегда было» (всегда – это в Советском союзе, а меняться, очевидно, ничто не может). Родители иногда отрицают аргументы об экономии средств или удобстве. Однако вопрос о том, кто, кроме них, может решать, что для них лучше, не ставят. Учеников об их позиции вообще не спрашивают. Они выступают субъектами принуждения. Выбор остается один – подчиняться или игнорировать. У всех заинтересованных сторон отсутствует осознание того, что школа – это учреждение, которое оказывает услуги. Ученик – это потребитель услуг. Поэтому именно его интересы и комфортная среда предоставления услуг должны быть в центре внимания.

Еще ряд аргументов администрации школ и учителей касаются корпоративной культуры и имиджа школы, которые якобы страдают от отсутствия формы. Корпоративная культура, согласно определениям в словарях – это система ценностей и убеждений, которые разделяет каждый член организации. Она предусматривает его поведение, обусловливает характер жизнедеятельности организации. Услышав такой аргумент, стоит спросить, какой системой ценностей и убеждений может похвастаться конкретная школа. Что дает основания считать ее корпорацией? Насколько корпоративные ценности, в нашем случае относительно стиля одежды, касаются других членов корпорации – учителей? Действительность показывает, что корпорация под названием «украинская школа» остается носителем советских ценностей.

Имидж — это образ организации, существующий в сознании людей. Одной из его составляющих выступает корпоративная культура, а точнее, то впечатление, которое она формирует в глазах окружающих. Кто эти окружающие для школы? В чьих глазах школа стремится выглядеть лучше? Городского или районного отделов образования, представители которых иногда посещают школу? Депутатов, которые приходят с «подарками»? Судя по тому, сколько раз напоминают ученикам о форме накануне депутатских и чиновничьих визитов, создается впечатление, что именно они главные «потребители» школьного имиджа. Советская «показуха» никуда не исчезла. Но по логике функционирования школы как учреждения, предоставляющего услуги, главными адресатами для распространения положительного имиджа должны быть ученики и родители нынешних и будущих учеников. Вот здесь ревностным сторонникам корпоративной культуры и имиджа стоит задуматься над тем, что в первую очередь влияет на формирование образа школы? Качество знаний и соблюдение прав учащихся? Благоприятный психологический климат? Желание детей посещать эту школу? Или необходимость носить школьную форму?

Проблема имиджа имеет еще одну составляющую. Имидж организации, корпоративный имидж – это собирательный образ, носителями которого выступают все члены организации. То есть, если выдвигаются определенные имиджевые требования к стилю одежды, они должны касаться всех. Как минимум, не совсем адекватным выглядит учитель, отчитывающий ученика, который пришел в джинсах, сам стоя перед ним тоже в джинсах; учитель, который ссылается в требованиях на деловой стиль, а сам одевается в стиле «кабаре», да еще и дополняет это макияжем, напоминающим боевой раскрас индейца.

Мировая практика решения проблемы

Ознакомление с мировым опытом решения вопросов о необходимости школьной формы и ее вид дает возможность выделить несколько групп стран:

Страны, в которых введена форма или требования ее носить встречаються достаточно част. Это Великобритания и ее бывшие колонии. Форма сохраняется как элемент консерватизма. В Британии разработка моделей – дело школы. Форма с эмблемой школы указывает на ее престижность.

Страны, в которых отсутствуют требования относительно формы как со стороны государства, так и со стороны учебных заведений. В Германии школьная форма никогда не вводилась, даже во времена Третьего рейха. Она ассоциируется с униформой, поэтому ее даже не поощряют. Во Франции форма была отменена в 60-х гг. ХХ в. В Финляндии и Италии нет школьной формы и никаких требований или запретов относительно одежды. В Италии только ученики начальных классов на обычную одежду набрасывают яркий хлопчатобумажный халатик – «grembiule». В Швейцарии отсутствуют как школьная форма, так и традиции ее носить и стремление внедрять.

Страны, в которых в государственных школах существуют правила ношения одежды, а в частных может внедряться форма по решению органов школьного самоуправления (США и Канада).

Страны, в которых школьная форма введена в особо престижных школах или лицеях как ежедневная одежда или одежда для определенных мероприятий. В частных школах США будущие финансисты должны носить строгий костюм, но без единого установленного образца. В престижных школах в Швеции встречаются требования в определенный день недели приходить на общие мероприятия в одежде определенного образца (например, строгие туфли, юбка и жакет синего или серого цвета, белая блузка).

Страны, в которых требования носить школьную форму остаются как государственные или интерпретируются как таковые. В большинстве постсоветских стран сохранились более или менее жесткие требования носить форму. Исключением стали балтийские страны, в которых школы обычно устанавливают дресс-код. Требование носить форму может быть только результатом соглашения между администрацией школы и родителями.

В большинстве африканских стран дети носят школьную форму ярких цветов.

В Китае и в Индии в большинстве школ внедрена униформа, однако единого образца нет. Цветовая гамма достаточно широка.

На основании широкого массива материалов из разных источников можем сделать вывод: демократические страны демонстрируют практику отказа от требований по школьной форме или тенденции к отказу. В европейских странах, США, Канаде, Австралии этот вопрос государством не регулируется. Решения принимаются коллегиально на уровне конкретной школы. В основном, форму или дресс-код вводят «статусные» школы, которые так подчеркивают свою престижность. В постсоветских, азиатских и африканских странах требования к форме еще сохраняются. Наиболее бедная цветовая гамма представлена на постсоветском пространстве.

Школьная форма в украинских школах: быть или не быть?

В украинских школах видим разное отношение к форме и необходимости ее носить. В некоторых – администрация и учителя прилагают титанические усилия, чтобы заставить детей носить черно-белую школьную форму. Это ставит вопрос о правовых основаниях для принуждения. Поэтому следует выяснить, как этот вопрос урегулирован в правовой плоскости.

Закона, который определяет, что школьную форму следует носить обязательно, не существует. Если нет закона, который определяет обязательное поведение, принуждение, применяемое к ученику, является противоправным. Нарушителем выглядит учитель. На него можно жаловаться в соответствующие органы. Однако, кроме закона, существуют и другие регулятивные документы, в частности, указы Президента Украины и постановления Кабинета Министров Украины.

В соответствии с Положением об общеобразовательном учебном заведении, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 14.06.2000 г. № 946, требования к внешнему виду учащихся, в том числе, и к одежде, определяются учебным заведением, рассматриваются, утверждаются советом учебного заведения и фиксируются в Уставе и Правилах для учащихся.

Также остаются в силе Указ Президента от 12 июня 1996 г. № 417/96 и Постановление Кабинета Министров от 22 августа 1996 г. № 1004. Инициативной группой была размещена петиция с просьбой отменить этот указ, предоставить право школе и родителям самостоятельно решать вопрос внешнего вида учащихся в школе. Действующий министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире телеканала «1+1» в марте текущего года также заявила, что она сторонник того, чтобы каждая школа сама решала, какую форму внедрять и нужна ли она вообще. Подчеркнула, что для этого вышеупомянутый указ следует отменить. Здесь стоит обратить внимание на несколько моментов:

На дату указа, указывающую, что он уже давно и явно устарел.

На этот указ не ссылаются администрация и учителя, маловероятно, что они вообще о нем знают или помнят.

Указом не устанавливается единый вид школьной формы, предусматривается возможность для каждой школы определять цветовую гамму тканей, модельные и конструктивные особенности формы.

В 2001 г. Кабинет Министров Украины утвердил Положение о совете общеобразовательного учебного заведения. Его цель – содействие формированию демократического стиля управления в школах. Это положение выглядит как набор общих фраз о демократичности и коллегиальности управления, не содержит четко определенных полномочий совета. Однако отсутствуют и запреты по решению каких-то вопросов жизни школы. То есть, если упомянутым указом предоставлялась возможность директору решать вопросы о цветах, моделях и особенностях формы, то сегодня никто не запрещает делать это совету школы.

В современных реалиях петиция является малоэффективным средством решения проблемы. Это скорее элемент фасадной демократии, а не реальный механизм влияния общества на решения власти.

Свою позицию по школьной форме действующий министр выразила лишь в заявлении. Информация о любых официальных обращениях по этому вопросу к президенту или правительству отсутствует.

Положение об общеобразовательном учебном заведении, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 14.06.2000 г. № 946; Указ Президента от 12 июня 1996 г. № 417/96, Постановление Кабинета Министров от 22 августа 1996 г. № 1004 и Положение о совете общеобразовательного учебного заведения, утвержденное Приказом Министерства образования и науки Украины от 27 марта 2001 г. № 159, демонстрируют ряд противоречий. Положение от 14.06.2000 г. № 946 дает право учебному заведению устанавливать и утверждать требования к внешнему виду и одновременно закрепляет форму в черно-белых тонах. Указ от 12.06.1996 г. № 417/96 и Постановление от 22.08.1996 г. № 1004 закрепляют право выбора цветовой гаммы и моделей за директором школы. Это противоречит предыдущему документу в 2-х пунктах. Положение о совете общеобразовательного учебного заведения направлено на расширение полномочий органа школьного самоуправления. Это предполагает уменьшение количества вопросов, которые решает директор. Однако в совокупности эти документы не лишают возможности принимать коллегиальное решение на уровне школы.

Психологические и идеологические аспекты проблемы

Еще один аспект проблемы связан с черно-белым цветом школьной формы. Психологами осуществлен ряд исследований и написано много работ о значении цветов в психологии, их психофизическом и энергетическом воздействии на ребенка. Черный цвет характеризуется как цвет депрессии и пессимизма, активного неприятия мира, как тяжелое и гнетущее, как мертвая пятно, как молчание без будущего. Преобладание черных и темных тонов в одежде и в интерьере – одна из причин детских страхов. Учителя, которые когда-то изучали возрастную психологию, и школьные психологи, очевидно, должны обращать внимание на особенности детской психики. А можно прибегнуть и к психологическому эксперименту – поносить самим ежедневно черный костюм. Проследить, на какой день настроение начнет портиться и захочется одеть что-то светлое и яркое.

Психологи однозначно утверждают, что нервная система здорового ребенка требует энергетического воздействия ярких цветов и светлых оттенков. Они осуществляют такое влияние на центральную нервную систему, без которого она обойтись не может. Поэтому рекомендуют окружать детей яркими вещами и красками. Возможно стоит прислушаться к мнению ученых и поступиться «дисциплинированностью в черных тонах» ради психического и физического здоровья детей? Кроме того, черный цвет не относится к цветам делового этикета.

Для полноты рассмотрения вопроса стоит поинтересоваться, в каких еще странах дети носят черные костюмы. Оказывается, в немногих: в Украине, РФ, Ираке, Северной Корее; в школе при Госпитале Христа в Великобритании, где образец формы остается неизменным последние 450 лет; в некоторых странах Европы разработана форма черного цвета для девочек, исповедующих ислам. Во всех других странах цветовая гамма формы очень широкая. Очевидна тенденция к увеличению количества ярких цветов.

Кроме правового и психологического, важен и идеологический аспект. Черно-белая школьная форма остается средством идентификации новых поколений с мировоззрением «русского мира». В такой же форме российские школьники выпускают газету «Юный путинец». На линейку к празднику последнего звонка родители девушек сбиваются с ног в поисках, по инициативе и принуждению учителей, формы «советского розлива». В школах восточных и южных областей ее особенно любят. Для чего одевать эту форму выпускникам, которые никогда ее не носили и вообще родились через 10 лет после распада Советского Союза? «Пролить бальзам на душу» учителей или стимулировать ощущение единства с РФ, ибо там ее тоже одевают?

Выводы

Мировой опыт демонстрирует постепенный отход не только от требований носить школьную форму, но и от любой регламентации в отношении одежды. Это проявление общей тенденции демократизации и увеличения масштабов защиты прав и свобод человека. В большинстве европейских стран, США, Канаде решения принимаются на уровне школы учителями, родителями и учениками. У учащихся есть право выбора и пространство для него. Оно реализуется через выражение позиции и участие в принятии решения в школе или через выбор школы. Некоторые страны вообще уже отказались от идеи внедрения формы, даже на уровне школы. Финские школы, которые имеют репутацию самых лучших, исповедуют общий принцип: ребенку должно быть комфортно. Поэтому речь не идет даже о каких-либо ограничениях.

Требования носить школьную форму, как и ее вид, сохраняются в украинских школах как одна из составляющих советского наследия. Аргументы в ее пользу также включают весь спектр советских стереотипов. В тех школах, где устанавливаются жесткие правила, учителя традиционно воспринимают учеников как объект принуждения. Независимо от того, кто выступает субъектом – администрация и учителя или родители, следствием становятся психологический дискомфорт и стрессы, внутренний протест детей. Выбор для ученика остается только в одном – подчиняться, игнорировать или демонстрировать протест и идти на конфликт.

Те школы, которые используют требования к форме как дополнительный дисциплинарный рычаг и средство принуждения, уже выглядят как архаизм. Главная функция школы – давать качественное образование, а не беспокоиться о социальном равенстве и воспитывать покорность. Поэтому необходимо изменить подходы и акценты. Только тогда, когда в рейтингах качества знаний школа выйдет на первые позиции, а ученики назовут с десяток ее преимуществ перед другими, целесообразно будет поставить вопрос о форме как элементе престижности. Постановка вопроса о требованиях к форме со стороны государственных органов и установлении единого образца вообще выглядит бессмысленной, поскольку прямо противоречит мировым тенденциям демократизации.

Рекомендации

В решении вопросов об обязательности школьной формы и возможности применения к ученику санкций за ее отсутствие стоит руководствоваться следующими принципами и соображениями:

В правовом государстве гражданин должен выполнять то, что предусмотрено законом. Все, что прямо не запрещено законом – разрешено. Согласно Конституции, Украина – правовое государство. Закона, который бы определял обязательность формы – нет, как и закона, который бы запрещал носить другую одежду любого цвета. Поэтому давление, оказываемое на учеников в абсолютном большинстве случаев – противоправное.

Требования носить черно-белую форму имеют крайне сомнительные правовые основания. В Украине нет утвержденного государством образца, как это было в Советском Союзе. Эта форма является советским рудиментом. На особые торжества в советской школе позволяли приходить «черный низ, белый верх». В Украине эту идею подхватили производители формы и педагоги, страдающие ностальгией по «коммунизму».

Некоторую весомость требованиям могут придавать приказ директора (но в связи с положением о школьном совете и расширением его полномочий он будет выглядеть, как минимум, бессмысленным), соответствующее положение в уставе школы (как правило, оно отсутствует), решение школьного совета, принятое с соблюдением процедуры (чаще всего оно тоже отсутствует).

Если в требованиях учителя все же ссылаются на указ или решение совета, стоит требовать ознакомления с ними. Уставы школ можно найти в сети ИНТЕРНЕТ. Помимо решения школьного совета, необходимо настаивать на ознакомлении с результатами голосования на уровне отдельных классов и совета. Решение должно быть коллегиальным. Это означает, что в каждом классе вопрос обсуждался, решение принималось голосованием. Затем оно было представлено на заседании совета, где состоялось голосование при наличии кворума.

Должны быть оформлены соответствующие протоколы. Следует обратить внимание и на дату решения. Возможно оно «пахнет нафталином».

Упоминания о джинсах, серьгах и т.п. нет в нормативных документах, которыми руководствуется школа. Поэтому запретить их никто не может.

Есть Правила пребывания детей в учебных заведениях, уставы, где указано, что дети должны приходить чистыми, опрятными. Что означает, что причиной замечаний может быть только неряшливость, но не стиль одежды.

Любые другие требования – покупать одинаковую спортивную форму, одинаковые дневники или тетради для всех учеников класса и т.п. безосновательны и противоправны.

Источник: hvylya.net