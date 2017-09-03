Skoda по цене Mercedes: как украинцев обманывают с подержанными авто из Европы

03.09.2017 15:50

Закон о льготной растаможке подержанных иномарок, действует только год. Но за это время, по подсчетам одного их его разработчиков народного депутата Роберта Горвица, украинцы успели ввезти из-за границы 50 тысяч авто (без преференций пригоняли 17 тысяч). Ажиотажем уже воспользовались как наши, так и иностранные посредники. Они выстроили многочисленные схемы на поставке европейских машин в Украину. В итоге получить хорошее авто по умеренной цене украинцам все сложнее, а стать жертвой мошенников они рискуют все чаще.

"Страна" узнала в какие неприятности могут попасть украинские водители, заказывая б/у машины из Европы, и на что нужно обращать внимание, чтобы не купить убитую Skoda по цене Mersedes.

Автомобильные туристы

Киевлянин Андрей давно присматривал себе подержанную иномарку. Начитавшись страшных историй о том, каким хламом торгуют на отечественных рынках и как можно попасть, покупая машину с рук, он решил заказать авто из Европы.

Благо, в посредниках недостатка сейчас нет - за 1 тыс. евро вам обещают пригнать и растаможить любую машину.

Свои услуги активно рекламируют как частники, так и фирмы. "Позвонил по номеру, который нашел на сайте по продаже авто, встретились. Ребята сразу вызвали доверие. Через mobile.de выбрали BMW 3 серии 2015г с небольшим пробегом в 70 тыс.км и сравнительно недорого - за 12 тыс. евро. Подсчитали, что с растаможкой и доставкой мне оно обойдется в 17 тыс., а это, как минимум на 3 тыс. дешевле, чем можно найти у нас", - рассказывает Андрей.

Посредник вышел на связь в немецком автосалоне - показал выбранную машину по скайпу, и, получив "добро" от будущего владельца, купил авто.

Неприятности начались потом,- рассказывает Андрей.

"Во-первых, на таможне авто оценили дороже, чем оно стоит на самом деле - в 16 тыс. евро. На эту сумму насчитали растаможку. В итоге пришлось вместо 4 тыс. евро заплатить 5,5 тыс. Но самое ужасное - в реальности авто оказалось намного хуже, чем показывал перегонщик по скайпу - масса царапин, затасканный салон. И, как сказали потом на СТО, - со скрученным пробегом. Купить такую же у нас можно было дешевле, чем заплатил я", - сетует водитель.

Автоэксперт Сергей Креймер говорит, что такие случаи сейчас не редкость.

"Очень много схем и очень много обмана. На рынке работает масса так называемых ютюб- посредников, которые показывают клиенту видео с почти идеальной машиной, а пригоняют по факту вовсе не такое авто. И что-то доказать, а тем более получить обратно свои деньги или хотя бы какую-то компенсацию практически невозможно", - утверждает эксперт.

И это далеко не все подводные камни покупки авто в Европе.

Как говорит Креймер, новые схемы появляются едва ли ежедневно. А с введением безвиза и увеличением армии водителей, которые едут за авто в Европу сами, количество желающих заработать на неопытных автопокупателях еще больше выросло.

Как авто "молодеют" и меняют прописку

Согласно требованиям льготного закона, "проходными" являются иномарки уровня не ниже Евро-5, а такие начали выпускать лишь с 2010 года.

Как рассказывают эксперты, наиболее активно украинцы ввозят авто среднего и премиального классов Skoda, Volkswagen, Peugeot, Renault, Mercedes, Audi, BMW и другие.

"Чаще всего покупают в Польше и Германии - там самый большой выбор и сравнительно недорогая доставка. Но гоняют также из Франции, Бельгии, Голландии, Италии. Выбор страны зависит от брэнда. Скажем, Mercedes, Audi, BMW однозначно выгоднее покупать на их родине -в Германии. За Peugeot и Renault лучше ехать во Францию - там они дешевле, чем в Германии, как минимум, на 15%", - советует эксперт фирмы "Тачки из Европы" Иван Бородыня.

По его словам, дешевые авто можно найти также в Голландии, но их состояние может оказаться хуже, чем аналогичных в немецких салонах: больший пробег и неухоженный внешний вид. Но самые "убитые" авто продаются в Италии и Испании. Тамошние водители ездят неаккуратно и не придают особого внимания царапинам и вмятинам.

Впрочем, часто желаемое выдают за действительное.

Одна из популярных схем - банальное скручивание пробега.

"Реальный пробег 3-летней европейской иномарки - не менее 120-200 тыс. км. Если на спидометре 60-70 тыс., с ним, скорее всего, поработали",- говорит Креймер.

Он поясняет, что эксперименты со спидометром позволяют аферистам неплохо зарабатывать: уменьшив пробег на 100 тысяч, можно увеличить цену на авто на 5-10 тысяч евро в зависимости от марки и года выпуска.

Подтвержденный же документально пробег есть только у бельгийских и голландских машин - по местному законодательству при прохождении ежегодного техосмотра пробег фиксируется в специальной базе данных и изменить эти показания практически нереально.

Чтобы узнать реальный пробег еще до покупки авто, Креймер советует оплатить независимое ТО. Один из наиболее популярных международных сертификатов TUF. Его получение будет стоить 150-250 евро. Кстати, если мастера найдут в авто недостатки, о которых умолчал продавец, эти деньги, а то и большую сумму, реально вернуть, выторговав скидку.

Автомобильные аферисты нашли и другой способ "маскировки" реального состояния машины. В последнее время все чаще используют следующую схему: в Италии или Испании покупают недорогие "убитые" авто, ставят их на немецкие номера и после минимальной предпродажной подготовки и скручивания спидометра, реализуют уже как немецкое.

Так как доверие к брэнду "авто из Германии" у наших людей все еще сильное, в "родословной" автомобиля копаются немногие. Таким нехитрым способом посредники могут заработать от 3 тысяч евро на одном авто.

Накрученные ценники

По словам Креймера, европейский авторынок функционирует следующим образом.

Львиную долю новых машин покупают лизинговые компании и корпоративные клиенты. По истечению 2-3 лет эти автомобили попадают на б/у рынок, и львиную долю приобретают на специальных аукционах площадки, торгующие автомобильным сэконд-хендом. Цены на таких аукционах самые низкие, а иногда и просто бросовые. Скажем, BMW 3 серии 2015 года можно купить за 7-8 тысяч евро.

Но учавствовать в аукционе может только компания, у которое есть соответствующая лицензия и банковский счет.

Лучший способ для украинца купить б/у авто недорого - найти такую фирму за границей и договориться, чтобы она приобрела иномарку для него за комиссионные (5% от стоимости). Правда, нужно быть готовым к тому, что авто придет к вам "как есть"- с царапинами и немытое.

Но зато можно быть уверенным, что ему не "набили цену", скрутив спидометр или отполировав кузов.

Кстати, с такими фирмами работают многие наши посредники, гоняющие авто под заказ. Но они, естественно, учитывают и свой интерес, приклеивая к ценнику, как минимум, 15-20% от стоимости машины.

"После того как авто проходит всю цепочку многочисленных посредников - в Европе и у нас оно дорожает на 40-60%", - подсчитал Креймер.

Сюрпризы на границе

Впрочем, даже выгодная покупка авто в Европе вовсе не значит, что оно обойдется вам недорого при ввозе в Украину.

Хотя европейский продавец оформляет нотариально заверенный договор купли-продажи, в котором указывается реальная цена машины, наши таможенники часто не доверяют проставленным в нем цифрам.

"Как правило, на таможне завышают стоимость авто, как минимум, на 2-3 тысяч евро от указанной в договоре суммы. Соответственно, вырастают и таможенные платежи",- рассказывает Бородыня.

Скажем, приблизительная стоимость растаможки авто за 15 тысяч евро - 5 тысяч. Но если его оценят в 18 тысяч, придется заплатить в казну уже 6 тысяч евро.

Сами таможенники ссылаются на некое внутреннее письмо ГФС, в котором есть указание оценивать авто, сравнивая их с аналогичными в Украине. Налоговики же наличие такого письма опровергают, и говорят, что считать нужно по утвержденной Кабмином формуле: цена аналогичного нового авто с учетом амортизационного коэффициента (год выпуска, пробег) и реального состояния авто.

Состояние последнего оценивает эксперт на таможне. И чтобы он описал в своем заключении все как нужно, придется заплатить не менее 500 евро. И чем дороже автомобиль, тем выше такса - иногда речь идет и о нескольких тысячах евро.

За год действия льготного закона в Украине появились десятки фирм, которые берутся уладить вопрос с таможней.

Естественно, они берут свои "комиссионные".

Считается, что самые лояльные к водителям западные таможни - Ивано-Франковская, Львовская. Там оценивают авто лучше всего и берут относительно небольшую мзду (несколько сотен евро).

На Киевской или других региональных таможнях процедура оформления может стоить на 1-1,5 тысяч евро дороже.

Правда, чтобы растаможить авто на выбранной таможне, нужно иметь соответствующую прописку. Чтобы соблюсти это правило, посредники предлагают водителю "добровольцев" из местного населения, услуги которых стоят еще 100-200 евро.

Источник: strana.ua