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Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию

03.09.2017 20:12
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Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию

В субботу, 2 сентября, на расстоянии около 100 метров от украинского берега на Дунае, пограничники обнаружили надувную лодку с гражданином Индии на борту, который двигался в направлении румынского берега. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Догнать гребца не удалось. Пограничники зафиксировали, что резиновая лодка пристала к румынскому берегу и сразу же сообщили об этом своим коллегам из Румынии.

Вскоре местная пограничная полиция задержала молодого человека восточной внешности, на вид 17-18 лет, без документов. При себе он имел кошелек с деньгами (предварительно индийская рупия) и пластиковую банковскую карточку.

В ходе расследования стало известно, что задержанный является гражданином Индии, 2001 года рождения. Он рассказал, что 1 сентября прибыл из Турции на одном из судов, название которого указать не смог. Его целью было нелегально попасть в Сербию, а затем в Германию, за что он заплатил организаторам переправки $400. Когда корабль зашел в Дунай индиец пересел на резиновую лодку.

Проверка продолжается.

Источник: strana.ua



Теги: Украина, Донбасс, Индия, Румыния, пограничники
 
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