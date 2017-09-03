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В Киеве смыли легендарные граффити времен Евромайдана: поднялся страшный скандал

03.09.2017 14:30
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В Киеве смыли легендарные граффити времен Евромайдана: поднялся страшный скандал

В Киеве смыли патриотические граффити с магазина на на улице Грушевского, которые были нарисованы еще во времена Евромайдана.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила журналист Татьяна Высоцкая.

"Толстосумы-владельцы магазина "Эмпориум" в начале улицы Грушевского тихонько уничтожили революционные патриотические граффити, которые продержались на стенах дома почти 3,5 года. Уже не боятся. Уже думают, что можно. Но ошибаются. Хотя современная власть уже изменила все идеалы Майдана, остались люди, для которых эти идеалы до сих пор являются ценными", - написала она.

Журналистка потребовала обновить граффити, потому что они являются памятником Революции Достоинства.

Источник: obozrevatel.com

 



Теги: Донбасс, Киев, граффити, евромайдан
 
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