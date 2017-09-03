В Украине предложили ввести новый государственный выходной

03.09.2017 12:10

В Украине 29 августа должно стать Днем памяти павших героев в войне за независимость государства.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

«В 2017-м году Украина празднует немало нерабочих дней – Международный женский день, 1 и 2 мая – праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы во Второй мировой войне… Все это – нужные многим даты. Хотя по многим из них идут споры. А вот о том, надо ли почтить память погибших споров никаких не идет», – отметил Бутусов.

По его словам, Украина также должна чтить память погибших воинов.

«29 августа должно стать Днем памяти павших героев, днем героизма и жертвенности народа Украины в войне за независимость. В один этот день погибло 255 и пропало без вести до сих пор не менее 17 украинских воинов», – подчеркнул журналист.

Он добавил, что Иловайская трагедия стала важным испытанием для страны.

«Иловайск – это важное событие, ведь когда все вокруг бежали и была паника, иловайская группировка не сделала ни шагу без приказа командования. По приказу воевали в окружении, по приказу поехали в походной колонне по зеленому коридору. Они свой долг перед Родиной выполнили до конца, они отдали все, они собрали в кулак волю и дисциплинированно выполняли задачу, когда вокруг все рушилось, и малодушные бежали сотнями и тысячами», – написал Бутусов.

Он также уточнил, что тогда массовая жертвенность украинских героев «всколыхнула мировое сообщество, точно также как всколыхнула жертвенность Небесной сотни».

«Это день преступления России, день, когда украинцы отказались без боя сложить оружие перед оккупантами, когда даже в тяжелой ситуации наши войска пошли на прорыв. И преступление российской армии важно помнить, Иловайский прорыв – это символ вторжения. Символ нашей борьбы, когда ценой страшных потерь гранатометами жгли российские танки, когда шли на пулеметы и на бронетехнику, когда били врага всем что было в руках», – считает журналист.

По его мнению, Украины обязана помнить о подвиге героев.

«Полагаю, это 29 августа должен быть не рабочий день в стране – у нас достаточно государственных праздников, которые можно сократить. Нужен день, когда люди должны думать о цене своей свободы сейчас, дети и взрослые должны ходить на экскурсии и узнавать историю, государственные деятели должны уделять внимание и показывать пример уважения к памяти погибших Героев… Тысячи людей не забудут Иловайск никогда, как бы его кто и почему ни стремился предать забвению. Война продолжается», – резюмировал Бутусов.

Источник: vsviti.com.ua