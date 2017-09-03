- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински21:10
- Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина20:50
- 7 фактов о том, как украинская экономика пробивается в ЕС20:30
- Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию20:12
- В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки19:50
- "Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!" Активист разбил дверь магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана19:33
- Устриці не пищать, це міф — устричний фермер Андрій Пігулевський17:51
- БРИТАНИЯ ГОТОВА РАСШИРИТЬ ПОМОЩЬ ВСУ17:31
- В Нацбанке рассказали о своих планах на 1 и 2 копейки16:50
- Сигареты в Украине подорожают в 3-4 раза16:32
ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ НА ДОНБАС СТАНЕ ПІДРИВОМ "МІНСЬКА"
За повідомленням 112, постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя вважає, що ініціатива України щодо необхідності запровадження миротворчої місії на Донбасі спрямована на підрив мінських угод. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку.
"Миротворча операція ООН (на Донбасі, – ред.)? Я особисто не дуже розумію, в чому сенс цієї ідеї для Києва, які дивіденди це принесе йому, якщо гіпотетично це буде реалізовано. Причому в мене є підозра, що це не буде дуже вигідно самій українській стороні... Це така спроба створити видимість розумового процесу щодо нового формату, тим самим продовжувати не виконувати зрозуміло і чітко визначений план урегулювання, зафіксований у мінських угодах", — зазначив він.
Небензя підкреслив, що наразі є тільки два формати обговорення врегулювання ситуації на сході України - "нормандський формат" (Росія, Франція, ФРН, Україна) і контактна група (зустрічі відбуваються в Мінську).
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбасі на сесії Генасамблеї ООН у вересні. Глава держави також обговорював це питання з головою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня.
Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко повідомляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.
Источник: zrada.today
Теги: Донбасс, Минск, миссия, миротворцы
- В субботу на месте крушения "Боинга" прекратят поисковую работу
- В «ДНР» запустили два автобусных маршрута — в Минск и Нижний Новгород
- Посол Польши в Украине считает, что разрешить конфликт на Донбассе без соседних стран невозможно
- Розведення сил в зоні АТО: все по плану?
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- ТОП-5 питать від Донецької області - Мінській групі
- День рождения Горловки-2017: запускали воздушных змеев, слушали "Запрещенных барабанщиков", баловались с холи-краской19:10
- Мариупольцы с дружественным велотуром отправились в Бердянск18:30
- В Славянске разгорается скандал из-за бывшего сотрудника милиции, который совершил ДТП в центре города17:13
- В Мариуполе убили полицейского16:10
- На неконтролируемой части Донбасса остались заключенные в 29 пенитенциарных учреждениях15:30
- Заглушье. Как живет столетнее село, о котором все забывают15:07
- Паспортные страдания: что творится в Покровске13:50
- В оккупированном Луганске вооруженная женщина ограбила пенсионерку09:10
- На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась женщина21:31
- В Марьинском районе безработным предлагают работать в торговле20:10
- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински21:10
- Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина20:50
- 7 фактов о том, как украинская экономика пробивается в ЕС20:30
- Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию20:12
- В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки19:50
- "Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!" Активист разбил дверь магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана19:33
- День рождения Горловки-2017: запускали воздушных змеев, слушали "Запрещенных барабанщиков", баловались с холи-краской19:10
- Apple продолжает патентовать умную одежду18:50
- Мариупольцы с дружественным велотуром отправились в Бердянск18:30
- ЗА АМБАРНЫМ ЗАМКОМ. ЧТО ПРЯЧЕТСЯ НА "ТЕМНОЙ СТОРОНЕ" ИНТЕРНЕТА18:10
- Устриці не пищать, це міф — устричний фермер Андрій Пігулевський17:51
- Заглушье. Как живет столетнее село, о котором все забывают15:07
- Как помочь мозгу вырабатывать гормоны счастья: 7 простых привычек14:52
- Ребенку, который только начал посещать детский сад, первое время лучше не играть дома в активные игры11:50
- Школьная форма: между ценностями свободы и социального равенства10:50
- "Я в школу не пойду!" Проблема школьного насилия и мы 09:46
- Почему же так медленно? Реформы в Украине – это ряд бесспорных политических и экономических успехов в сочетании с множеством провалов 08:30
- Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш20:32
- Утеплить дом на миллион евро: как это сделать за счет государства18:50
- Косметологи назвали лучшие методы против морщин на лбу16:53
- Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу
- Новый поворот: Кремль не знает, как уйти с Донбасса
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину
- Савченко відзначилася дивною заявою про Захарченка та Плотніцького
- Оклады и пенсии военнослужащих вырастут в несколько раз
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны
- В США назвали главного противника поставок в Украину летального оружия
- Три знака Зодиака, которым повезет в сентябре