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Андрей Данилко ошарашил поклонников откровенным признанием
Данилко назвал любимую игру детства.
Судья вокального шоу «Х-фактор» Андрей Данилко признался, что в детстве любимой игрой для него были похороны крыс.
Об этом Андрей Данилко рассказал в интервью для выпуска фильма «Судьи-Х. Неизвестные факты», вспоминая о своем детстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на viva.
«Если бы вы увидели, где я жил… там даже кухни не было, общий туалет во дворе, травят крыс. И как вы думаете, какой была наша любимая игра? Похороны, конечно», – признался артист.
Вместе с подружкой маленький Андрей, напевая похоронный марш, устраивал для грызунов церемонию прощания.
«Крыса эта когда родилась, и представить не могла, что так помпезно будет уходить из мирской жизни. То есть ее провожали, будто она наша родственница (смеется)»,– продолжает он.
Он также признался, что по причине плохого самочувствия хотел отказаться от участия в проекте. Но команде проекта удалось уговорить его. И зрители полюбили Андрея – остроумного, справедливого и честного судью.
Теги: Донбасс, шоу, Андрей Данилко, признание, ведущий
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