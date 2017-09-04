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Глава СБУ поведал о планах РФ вторгнуться в Украину
Министр расстроился чрезмерной активностью агенства.
Глава СБУ Василий Грицак выступил с обращением к главе ФСБ Александру Бортникову в котором обвинил его в подготовке терактов в России против мирного населения, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Ярош.
Об этом он сказал в интервью Евгению Киселеву на телеканале «Прямой» 3 сентября.
«Вы перешли красную черту. Вы были готовы взрывать у себя русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете отчет себе в том, что за эти вещи придется отвечать? Вы понимаете, что сегодня политическая власть, в том числе и Путина, не вечная? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети и в ваших силах это все остановить. Остановитесь», — заявил глава СБУ.
Василий Грицак также уточнил, что СБУ не будет организовывать теракты на территории России.
«Я никогда не отдам приказ организовывать теракт на территории России в отношении мирных граждан», сказал он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СБУ, вторжение
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