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Як українців жорстко обманюють візові посередники
Стало відомо про нові злочинні схеми, які стали можливими завдяки безвізу
Про це розповів начальник департаменту з боротьби із торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко.
За його словами, після вступу в дію безвізового режиму з Євросоюзом, українців все частіше стали заманювати в злочинні афери за кордоном. Найчастіше такими речами займаються компанії, які на перший погляд не викликають недовіри.
“Платять там чималі гроші, і їм кажуть:«Ти їдеш працювати в Берлін, твоє зарплата – € 5 тис. На тиждень». Приїжджає людина – там ні роботи, ні адреси такої немає, а віза не робоча, а в кращому випадку короткострокова туристична. Виявляється, у фірми ліцензія на надання інформації і консультацій, а не на працевлаштування. тобто це шахрайство”, – розповідає Крищенко.
За його словами, в останній рік українські силовики дуже щільно працюють з посольствами, зокрема, з посольствами країн Євросоюзу, Великобританії і США.
“Отримати візу США дуже непросто, але якщо її дадуть, то всі інші посольства будуть давати візи без проблем. Є люди, які приходять в фірми й кажуть, що їм потрібна десятирічна американська виза. Одна з умов – в паспорті повинна бути туристична біографія. За тисячу євро вони вклеюють підроблені візи – лже- «шенген», фальшиві візи арабських, азіатських країн”, – пояснює Крищенко.
Він зазначив, що ймовірність отримання візи після такого вкрай мала, оскільки посольства вираховують подібні фальшивки швидко.
Як повідомлялося раніше, якщо піти в будь-яку райдержадміністрацію, можна буде оформити біометричний паспорт там: отримати талон і подати документи. Але українців відразу попереджають, що біометричні паспорти фізично не встигають друкувати.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Vesti
Теги: Донбасс, обман, виза, посредники
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