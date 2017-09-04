Эксперты: из-за Керченского моста Украина лишится товарооборота с другими странами

04.09.2017 12:14

Строительство моста через Керченский пролив, нарушающее морское международное право, приведет к серьезным убыткам Украины – она потеряет большую часть товарооборота с другими государствами. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказали эксперты Центра исследования армии, разоружения и конверсии.



«Строительство этого объекта влечет ограничение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, ощутимое снижение товарооборота и убытки украинских азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а также новые социально-экономические риски стагнации украинского Приазовья», - говорится в документе. Специалисты подчеркнули, что установленные надводные габариты для прохождения судов под мостом, делают невозможным движение судов, высота которых превышает 32 метра, в связи с чем Мариупольский морской порт потеряет около 43 процентов перевалки, поскольку туда заходят суда типа Панамакс, высота которых превышает установленные нормы.



Согласно контрактам, Украина может потерять миллион тонн чугуна ежегодно. Также РФ будет перекрывать движение в связи с работами по установке арок. Отмечается, что одни сутки простоя судна в ожидании открытия пролива оцениваются в $20 тыс. В сутки через пролив проходят около 70-90 судов.