К строительству Керченского моста присоединились две компании из Нидерландов

04.09.2017 17:57

В Нидерландах две компании Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek взяли участие в строительстве моста через Керченский пролив, который должен "соединить" РФ с аннексированном Крымом, передает УНН со ссылкой на De Gelderlander.

Как сообщает издание, одна компания построила машину для строительства моста, а вторая предоставила "важную часть" для этой машины.

Отмечается, что машина была отправлена в Россию в начале 2016 года. Она прокладывала тяжелые трубы на морском дне в качестве основы для опор моста.

"Если голландские компании будут сотрудничать в строительстве этого моста, я хотел бы задать им много вопросов. Этот мост является символом русской аннексии. Я хочу узнать, разрешено ли это по закону", - сказал представитель парламента.

Также, сообщается, что руководство соответствующих компаний отрицает нарушение закона. Они сообщают, что не знали о том, что машина предназначалась для строительства этого моста.

Как сообщалось ранее, железнодорожную арку моста через Керченский пролив весом в 6 тысяч тонн на плавучих опорах доставили на фарватер и начали возводить в аннексированном Крыму.

Источник: http://from-ua.com