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Керченский мост обойдется в три раза дороже самого дорогого моста в мире
По информации интернет – портала еizvestia.com, окончательные расходы на строительство в аннексированном Крыму Керченского моста протяженностью примерно девятнадцать метров примерно в три раза превышает бюджет Даньян-Куньшаньского виадука – моста, протяженностью в почти 165 километров в районе Шанхая и Нанкина.
Об этом сообщает replyua.net. В частности, для строительства Даньян-Куньшаньского виадука инженерам из Китая понадобилось два года. Примерно девять километров этого моста располагается над водной поверхностью. Кроме автотрассы там находится ветка высокоскоростной железной дороги.
Китайские власти для завершения строительства всего проекта понадобилось 1,42 млрд. долларов США, а для строительства одного километра моста понадобилось в пределах 8,8 тысяч долларов.
Впрочем, как оказалось, в общей сложности финансовые расходы на строительство Керченского моста, который должен соединить материковую часть России с незаконно аннексированным Крымом уже составляет почти 4 миллиарда долларов. Причем эта сумма на постоянной основе росла еще с самого начала строительства.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
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