Когда и сколько денег Украине достанется от МВФ

04.09.2017 07:15

Вопрос выделения очередного транша макроэкономической помощи Украине в МВФ могут рассмотреть уже этой осенью

Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Устенко, передает УНН.

«Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в этом году в сумме свыше 1,5 млрд долл. США. Предположительно, это может произойти в начале октября. Думаю, также будет рассматриваться вопрос, касающийся взятых на себя обязательств по борьбе с коррупцией», — отметил эксперт.

По словам Устенко, часть требования относительно Украины в МВФ могут «отсрочить».

«С тех заявлений, которые звучали от украинских чиновников, то, что касается земельной реформы, оно может быть немного отсрочено. Это означает, что может в то ревю оно не будет входить, но в следующем, которое должно состояться тоже в этом году, оно должно быть обязательно. И земельная реформа, если кто-то думает из украинских политиков, что она полностью отсрочена, то это тоже нет», — подчеркнул он.

Источник: http://from-ua.com