Луценко рассказал о деталях амнистии участников АТО

04.09.2017 21:39

Генпрокурор раскрыл, в каких правонарушениях обвиняется большинство амнистируемых

Около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, подписанным президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Президент подписал закон, проголосованный в парламенте еще в 2016 году... 1700 лиц из числа участников АТО смогут в течении трех месяцев закрыть свои проблемные вопросы", – рассказал Луценко.

При этом Луценко подчеркнул, что из этого количества около 1,1 тыс. обвиняются в мелких правонарушениях: "таких, как самовольное отлучение из воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей. В течении трех месяцев они могут получить амнистию".

Генпрокурор также рассказал, что дела в отношении 120 участников АТО, которые обвиняются в тяжелых преступлениях, таких, как убийство или тяжкие телесные повреждения, уже находятся в судах, и меру наказания им будет избирать суд.

Источник: http://www.segodnya.ua