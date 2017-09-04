Порошенко подписал закон об амнистии для АТОшников

04.09.2017 18:47

Президент Украины подписал закон об амнистии для участков АТО, которые не совершали тяжких преступлений.



Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Facebookе.

"По просьбе руководителей церквей и Героев Украины президент подписал закон "Об амнистии в 2016 году". Речь идет об амнистии для тех, кто прошел горнило войны, защищал Украину от российских захватчиков, но не совершил тяжких преступлений", - написал Святослав Цеголко. Также он сообщил, что патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поблагодарил главу государства за создание новой украинской армии.

"Мы все благодарны Вам, что Вы создали украинскую армию. Мы знаем, какой была украинская армия в 2013 году, и какой она стала в 2017 году. Без армии, так же как и без церкви, – государства нет", - сказал Филарет.

Он отметил, что "за преступления нужно наказывать, так же, как и Господь за грехи наказывает, но Господь сказал, что нужно миловать".

В свою очередь, герой Украины майор Вооруженных Сил Игорь Герасименко сообщил, что очень много участников АТО ждут подписания этого закона, которые осознали свои ошибки и готовы их исправить.

Источник: https://www.0629.com.ua