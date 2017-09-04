Потеряют по дороге: за доставку газа борется неожиданный поставщик

04.09.2017 07:32

Один из самых скандальных поставщиков услуг — публичное акционерное общество «Укрпочта» — будет добиваться права получения лицензии на поставку природного газа в Украине

На сайте общества уже создали соответствующий теме раздел.

Известно, что «Укрпочта» уже подала заявку на получение лицензии. Решение о выдаче лицензии будут рассматривать на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 сентября 2017 года.

СМИ сообщают, что в июне-августе 2017 года лицензии на поставку газа в Украине уже получили ООО «Трафигура Юкрейн» – «дочка» крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura, «МЕТ Украина» – «дочка» швейцарского MET Holding AG и ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» – «дочка» французской Engie.

Ранее сообщалось, как изменятся счета за газ после введения абонплаты. В первую очередь, новая цена на газ в платежках украинцев будет зависеть от типа счетчика, который будет установлен. Сегодня украинцы платят за каждый куб газа 6,9 гривны.

Источник: Politeka