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С нового года на границе для россиян заработает биометрический контроль
До 1 января 2018 года аппаратуру для сканирования биометрических данных необходимо установить в 157-ми пунктах пропуска
С нового года въезд в Украину для россиян будет возможен только при сдаче отпечатков пальцев на границе,
одобрения электронной заявки и предварительной регистрации места проживания. Петр Порошенко 1 сентября подписал указ, которым ввел в действие июльское решение Совбеза "Об усилении контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства". В документе есть и уточнение, что Российская Федерация внесена в перечень государств с повышенным миграционным риском. До 1 января 2018 года аппаратуру для сканирования биометрических данных необходимо установить в 157-ми пунктах пропуска, включая КП в зоне АТО и на границе с оккупированным Крымом.
"В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана. Будет три этапа. Первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно – база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться", – пояснил президент.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, новый год, граница, россияне, биометрический паспорт
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