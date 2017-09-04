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Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
Тимошенко выступила со срочным заявлением в кулуарах Верховной Рады Украины.
В своем заявлении Тимошенко процитировала последний доклад ООН, в котором говорится о катастрофической ситуации в Украине.
Следуя докладу, 60% украинцев живут за чертой бедности, на уровне жителей африканского континента.
Разрушены все секторы экономики, а монополия олигархов поставила вопрос о целесообразности существования Украины как нестабильного государства в центре Европы.
По словам Тимошенко, банковская система страны также разрушена. По последним данным наша банковская система занимает 138 место из 138 государств мира которые вообще имеют банковскую систему.
В Европе понимают, что Украину превратили в африканское племенное государство в центре Европы, что угрожает остальной части европейских стран.
По словам Тимошенко такой катастрофы не было за всю историю существования Украины как независимого государства.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Тимошенко
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