Сторонники Саакашвили считают, что власть стянула к украино-польской границе практически всю Нацгвардию

04.09.2017 09:58

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что «у свидетелей возвращения Михаила Саакашвили живо обсуждают перемещение на запад «всего полка ВСУ». Поклонники деятельности экс-губернатора Одесской области считают, что такое оживление ВСУ связано именно с предстоящим возвращением их лидера в Украину, власть, по их словам, не может допустить, чтобы Саакашвили 10 сентября пересек украино-польскую границу.



В частности нардеп Семен Семенченко рассказывает, что к границе подтягивают практически всю Нацгвардию. Как пишет Роман Доник, колоны действительно идут, сам был свидетелем перемещения штук четырех, правда, поясняет блогер, идут они в разных направлениях.



«Еще есть совсем маленькая деталь, которую опускают «фантазеры». У нас проводятся масштабные учения. Это было объявленно и все, кто интересуются тем, что происходит в стране об этом знают. Учения в противовес тем, что проводит Россия. Это нормально. Это правильно. Когда враг собирает в одном месте много войск, то нужно собирать свои. Мало ли что в голове у шизоида», – резюмировал волонтер.