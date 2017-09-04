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У ДПС розповіли, як напередодні навчань «Захід – 2017» посилили охорону кордону
У зв’язку з наближенням дати початку проведення російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які відбуватимуться поруч з українським кордоном, Держприкордонслужба повідомила про посилення заходів безпеки на всіх ділянках кордону. Як передає replyua.net, таку інформацію розповсюдили співробітники прес-служби ДПСУ.
Хоча на білоруській території військові навчання будуть проводитися у період з 14 по 20 вересня, прикордонники України вже почали процес підготовки до вірогідних провокацій на абсолютно всіх ділянках кордону. У тому числі, на контрольно-пропускних пунктах встановлюються бетонні блоки і протитанкові їжаки. «Контроль за обстановкою здійснюється не тільки на півночі, але і в районі проведення АТО, західному, південному, східному ділянках і на кордоні з окупованих Кримом», - наголосили у відомстві.
Крім того, за даними Держприкоржослужби, для припинення вірогідних провокацій на кордоні планується залучити Збройні сили України, Нацгвардію і Національну поліцію. Такі активні заходи безпеки триватимуть щонайменше до закінчення навчань «Захід-2017».
Теги: Украина, Донбасс, граница, учения, охрана
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