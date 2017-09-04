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В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
Американские военные корабли могут деблокировать Керченский пролив. За такое решение проблемы выступили эксперты американской консалтинговой организации Atlantic Council, сообщает "Вести" со ссылкой на "Независимая газета".
Предлог для отправки американских военных кораблей в Азовское море уже найден: предполагается, что строительство моста через пролив отрежет два важных украинских порта, Мариуполь и Бердянск, через которые проходит экспорт украинской стали.
Мало того, в Atlantic Council считают, что постройка моста в Керченском проливе "наносит ущерб репутации США" и "демонстрирует и презрение к главе Белого дома Дональду Трампу". По словам аналитика Стивена Бланка, закрытие является ударом для США. "Путин пытается создать иллюзию большой силы, равной с Соединенными Штатами", - заявил Бланк.
Отметим, что сейчас порядок возможного прохождения военных кораблей через пролив и сам факт подобного прохождения не определяется ни одним международным соглашением. Если же США все-таки направят свой флот в пролив, это приведет к дипломатическому кризису или даже к войне с Россией, которая расценит такой шаг, как нарушение своих границ.
Недавно замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что строительство моста в Крым обрекает Украину на изоляцию морским путем. Между тем, открытие Керченского моста запланировано на декабрь 2018 года.
Также известно, что американцы строят в Очакове Оперативный центр ВМС, который формально будет эксплуатироваться Минобороны Украины. Он возводится на территории военно-морской базы ВМС Украины по соседству с 73-м морским центром спецопераций украинских военно-морских сил.
Напомним, изначально планировалось, что проход судов через Керченский пролив будет ограничен с 28 августа по 31 августа.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, Керченский пролив
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