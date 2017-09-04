В Украине дорожают сигареты: названы цены

04.09.2017 14:15

Стоимость пачки сигарет достигнет европейского уровня

В ближайшие несколько лет курение для большинства украинцев станет настоящей роскошью, поскольку уже к 2025 году пачка самых дешевых сигарет обойдется в 80-90 гривен.

Такие неутешительные для многих прогнозы вытекают из законопроекта, предложенного Минфином, передает UBR.

В документе предлагается постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники к 2025 году должны будут заплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро в казну.

Повышение будет проходить в несколько этапов. Так. В 2018 году акцизную ставку увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%, а затем ежегодно акциз будут повышать на 20%. Таким образом, к 2025 году он выйдет на 90 евро, что, в свою очередь приведет к существенному удорожанию сигарет для потребителей.

По словам эксперта украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Оксаны Тотовицкой, при ставке 90 евро на 1000 штук цена пачки составит примерно 4 евро. В следующем году после повышения акциза пачка сигарет подорожает на семь гривен.

Источник: http://from-ua.com