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Вакарчук прокомментировал скандал вокруг киевского графити
Известный музыкант выразил свое мнение.
Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук, комментируя ситуацию вокруг закрашенного граффити времен Революции достоинства у магазина "Эмпориум" в Киеве, выразил надежду, что украинское общество еще может стать зрелым, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Комментируя ситуацию вокруг закрашенного граффити времен Революции достоинства, украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук назвал украинское общество не зрелым.
"Магазин стер дорогое всем нам граффити. За это магазину разбили витрины. Одним cтыдом ответили на другой. Когда наше общество станет зрелым?" – написал музыкант.
"Путь зрелого общества – ум и настойчивость. Не симптоматическая рефлексия, а продуманное и профессиональное действие. Даст Бог, мы к этому придем", – убежден Вакарчук.
На фасаде магазина "Эмпориум" в Киеве во время Революции достоинства появились граффити с изображениями украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки. 2 сентября журналистка Татьяна Высоцкая сообщила, что их стерли.
Теги: Донбасс, Вакарчук, скандал, графика
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