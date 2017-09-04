Воскресное ЧП на Грушевского стало началом провокаций в новом политическом сезоне

04.09.2017 10:43

В Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели «Эмпориум» на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана, пишет replyua.net.

Как пишет в своем блоге украинский блогер Екатерина Золотарева, здание «Эмпориума» – не частная собственность, как многие ошибочно пишут, это аренда у НАН Украины. А граффити на нем – не просто рисунки или даже символы, а объекты культурного наследия, официально внесенные в реестр Минкульта.

По словам Золотаревой, уничтожение объектов культурного наследия на стенах не принадлежащего магазину здания руководством магазина, а тем более последующие угрозы от его руководства – абсолютное и безобразное подтверждение того, что кому-то законы неписаны. Это провокация, намеренная и целенаправленная. Реакция от определенных гражданских структур в виде разбитых окон – эмоциональная и непродуманная. Можно было ответить красивее и без ненужных картинок для ТВ. Реакция от генпрокурора в виде возбуждения дел по ситуации с зарисовкой граффити – своевременная и правильная.

«Печалит, что таких провокаций в ближайшее время будет все больше – на днях стартует начало сезона. Радует, что обществу до сих пор не все равно. И все эти жлобы должны понять – нет, с нами так нельзя. Да, получите «ответку». И да, она вам точно не понравится», – подытожила блогер.