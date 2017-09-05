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Автомобили подешевеют, а сигареты будут по 100 гривен: что еще изменит Ассоциация с ЕС
Согласно соглашению об Ассоциации с ЕС Украине в течение 10 лет нужно адаптировать свое законодательство под европейские нормы, сообщает kp.ua/economics.
Начали с табака
Не успела Ассоциация с ЕС вступить в силу, как чиновники начали переписывать украинское законодательство под нормы ЕС. Начали, традиционно, с повышения налогов. Так минфин предлагает ежегодно увеличивать акцизный налог на табачные изделия на 20%
Согласно обнародованной министерством пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен – 8,1% и дополнительно на 20%, а в следующие годы – на 20% до предусмотренного директивой ЕС уровня 90 евро за 1 тыс. шт.
То есть, только акцизные налоги в пачке сигарет будут составлять около 2 евро. Добавьте сюда еще НДС и стоимость самого продукта. В таком случае за пачку сигарет придется платить как минимум 90-100 грн., если курс евро не изменится за это время.
Алкоголь уже почти, как в Европе
Когда Украина в 2015 году подписывала ассоциацию, то обязалась ввести минимальный акциз на алкогольные напитки в размере 5,5 евро за 1 л 100%-ного спирта. Если перевести, это в привычные гривны, то получится, что акциз должен составлять минимум 165 грн за литр спирта. Это приведет к росту цен, но не большому. Дело в том, что сейчас акциз составляет 126,9 грн за литр чистого спирта.
А со следующего года правительство предлагает повысить акциз на спирт - с 126,96 до 141,18 грн за 1 литр. И в правительстве хотят повышать его ежегодно на уровень инфляции.
По подсчетам специалистов, рост ставок акцизного налога, естественно, повлечёт за собой повышение конечных цен на продукцию. Так, поллитровая бутылка водки поднимется в цене на 5–6 грн.
Кстати, ближайшее подорожание нас ждет уже с 9 сентября, когда повысят минимальные цены на алкоголь. Так на водку они вырастут на 14 процентов, или на 9,77 гривен. Таким образом, полулитровая бутылка водки будет стоить не менее 79 гривен 55 копеек. На сегодняшний день ее цена пока составляет 69 гривен 78 копеек.
Машины должны подешеветь
Когда подписывали договор об Ассоциации многие говорили о том, что в Украине подешевеют европейские автомобили. Пошлины на них должны снизиться с 10% до 0%. Правда случится это не сразу.
Большинство норм, которые приписаны в соглашении имеют сроки их имплементации. Поэтому сразу после подписания, по сути ничего не изменится. У украинских предприятий будет еще 10 лет, чтобы подготовиться к приходу в страну дешевых европейских товаров.
- В договоре говорится, что "стороны постепенно будут создавать зону свободной торговли в течение переходного периода в максимум 10 лет, начиная с даты вступления в силу соглашения, - цитирует договор об Ассоциации экономист Александр Охрименко. - В течение этого времени будут запреты и для товаров из ЕС, и для украинских товаров в ЕС.
В частности, Украина будет иметь право вводить спецпошлину в размере до 10% на легковые автомобили, если доля продажи украинских автомобилей в Украине будет меньше 25% от общих продаж. При этом она может ввести такую пошлину на год, но имеет право продлевать на протяжении десяти лет. В течение первых пяти лет товары легкой промышленности из ЕС будут облагаться пошлиной, и только на протяжении следующих пяти лет ее будут поэтапно снижать.
Банковские гарантии вырастут
Очистка банковской системы, которая привела к банкротству половины банков, не в последнюю очередь делалась для того, чтобы адаптировать законодательство к европейским нормам.
В течение четырех лет, украинская банковская система должна будет перейти на стандарт, который называется Базель-3. По словам старшего экономиста МЦПИ Василия Поворозника, это в первую очередь приведет к тому, что максимальная сумма гарантирования вкладов физлиц вырастет до 100 тыс. евро. Так же будут узаконены электронные деньги. Аналитик считает, что эмитировать их смогут не только банки, а лимиты на расчеты е-деньгами придется снять.
Правда, пока не понятно, какие вклады попадут под компенсацию. Эксперты рассказали, что в разных странах Евросоюза ситуация с гарантией вкладов отличается. Например, в Германии компенсация распространяется только на депозитные счета, а на текущие – нет. А в Англии 100% по депозитам, договорам страхованию жизни, пенсионным счетам и счетам институтов совместного инвестирования. При этом в директивах ЕС есть много требований к уменьшению валютных рисков украинских банков. Поэтому, не исключено, что валютные депозиты не будут попадать под действие компенсаций.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, акцизный сбор, подорожание, ассоциация, Минфин
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