- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Украинских мужчин хотят уравнять в правах с женщинами19:38
Рада приняла закон о 12-летней школе
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе с 1 сентября 2018 года. За принятие в целом законопроекта №3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Lb.ua.
Одно из основных новшеств этого проекта - введение 12-летней средней школы: четыре года начального образования, пять лет базового образования (гимназия), три года профильного образования (лицей или профессиональный колледж).
Обучение в школе дети могут начинать в 6 либо 7 лет.
Замминистра образования Павел Хобзей на круглом столе в Институте Горшенина говорил, что реформа сводится не только к увеличению срока обучению в школе. "Когда речь идет о законе, все говорят только о 12-м годе, и больше ничего не видят. То же самое по поводу начальной школы: все видят красную ручку и карандаш и всё. Это упрощение изменений", - заявлял он.
Закон предусматривает внедрение так называемого инклюзивного образования (недискриминация, включение в образовательный процесс всех его участников); признание формального, неформального и информального образования; создание образовательных округов; создание профильной старшей школы в виде лицеев; предоставление права учебным заведениям создавать образовательные комплексы; создание государственного органа по контролю качества образования и многое другое.
Хобзей подчеркивал, что цель этого закона - введение инновационных технологий и отход от советской школы.
Реформа начнет внедряться в 2018 году, когда дети пойдут в первый класс новой школы с новыми учебниками и подготовленными преподавателями. До этого будет проводиться подготовка реформы и стартует она в начальной школе; в 2019-2022 годах - в базовой школе; в 2023-2029 годах в профильной школе; и только в 2029 году в Украине появится 12-й класс.
Каждые 5 лет педагогов будут сертифицировать с целью оценки их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами. Те, кто прошли сертификацию, получают ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата.
Закон обяжет государство ежегодно выделять не менее 7% ВВП на образование.
Закон также вводит института образовательного омбудсмена. Его будет назначать Кабмин на пять лет без права повторного назначения.
Омбудсмен будет рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками. Он наделен правом обращаться в органы государственной власти и правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения права человека на образование и нарушения законодательства в сфере образования.
Напомним, что нынешний закон действует с 1991 года.
Теги: Украина, Донбасс, школа, реформа, Верховная Рада, обучение
- Министр агрополитики рассказал, кому разрешат покупать землю в Украине
- Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе
- Профессия "нищий" или Как под Радой можно заработать неплохие деньги
- Гриценко сравнил Украину с Северной Кореей и перестал быть депутатом
- В Европарламенте проходит неделя Украины - в планах обсуждение реформы Верховной Рады
- В Верховной Раде готовят отставку Порошенко (ФОТО)
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- Эксперты развенчали популярные мифы о сливочном масле18:00
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу