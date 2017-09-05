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Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Россия не намерена прекращать финансирование терроризма не только в Украине, но и во всем мире. Об этом он заявил сегодня в комментарии украинскому информационному агентству "УНИАН", передает "Диалог.UA".
По его словам, сегодняшнее заявление Владимира Путина в ходе конференции в Китае, в котором он сказал о поставках летального оружия США в Украину и реакции боевиков на это, говорит о том, что Россия не намерена прекращать финансирование терроризма не только в Украине, но и по всему миру. "Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", то есть США", - сказал Турчинов.
При этом он уточнил, что на территории Донецкой и Луганской областей не оставалось баз хранения оружия, принадлежащего ВСУ. Таким образом, все оружие, которое было поставлено так называемым "республикам", было направлено из России. Кроме того, границу между "ДНР" и "ЛНР" и Россией контролирует Москва, потому поставок из других стран быть не может. Также Александр Турчинов считает, что Россия хочет поставлять оружие не только террористам на Донбассе. "Это мировые террористические организации вроде ИГИЛ и "Аль-Каиды" или северокорейский режим, который угрожает мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь руками созданными оккупационными режимами фейковыми "республиками"", - сказал он.
Глава СНБО в своем интервью приравнял Россию к ИГИЛ и КНДР. "Таким образом, сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, из которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил Путин", - резюмировал он. Напомним, сегодня, 5 сентября, во время своего выступления в рамках конференции в Китае Владимир Путин заявил, что в случае поставки летального оружия в Украину боевики могут направить оружие, имеющееся у них, в другие зоны конфликтов, "чувствительные для тех, кто создает им проблемы".
Теги: Украина, США, Донбасс, Турчинов, Путин, Российская Федерация, оружие, ДНР, ЛНР, террористы
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