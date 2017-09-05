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В Украине пропадают дети. Страшная статистика
Статистика неумолимо сообщает о росте числа пропавших детей, миллионы детей по всему миру не возвращаются домой. В Украине национальная полиция получила уже с начала 2017 года 5075 заявлений о пропаже детей.
Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев обнародовал неутешительную статистику: «Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6000. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступили 5075 сообщений о пропаже детей. Надо сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в частях их разработок».
Подростки
Основную массу пропавших детей составляют подростки. Дети в возрасте 13-17 лет сбегают из дома по разным причинам: первая любовь, ссора с родителями, одни хотят попробовать пожить самостоятельно, другие уходят из неблагополучных семей или интернатов.
Следует быть внимательным и по возможности сопровождать детей, несмотря на возраст. Случай, когда в 2014 году в Днепре наркоман жестоко убил 15-летнюю школьницу, вводит в шок. Девочка просто шла к репетитору, обычное дело для учащихся.
Опасный миф
Нацполиция просит родителей сразу же обращаться в местный горотдел с заявлением и фотографией, если из дома ушел ребенок. Самым опасным мифом является мнение, что к правоохранительным органам можно обращаться только на третий день после исчезновения детей, но это не так. В основном по статистике потерявших находят в первые сутки.
Полицейские просят не устраивать самодеятельности, а обращаться в органы. Большинство родителей впадают в панику, начинают звонить близким, родственникам, но чаще всего такие действия ни к чему не приводят.
Дети младшего возраста
Страшнее всего, когда пропадают дети до 7 лет. Очень важную роль здесь играет халатность родителей, их невнимательность к собственным детям. Случай, когда в Житомирской области два мальчика 3 и 4-х лет утонули в речке, в очередной раз подтверждает это. Дети просто вышли со двора без спроса. В Одесской области до сих пор не нашли пропавшего в 2013 году полуторагодовалого мальчика.
Часты случаи, когда родители не могут поделить детей. Известны случаи кражи отцами собственных детей и вывоз их за пределы страны.
Еще одна причина кражи детей – чтобы они просили милостыню на улице. Поэтому полиция просит не быть равнодушными и сообщать в Департамент борьбы с преступлениями или просто позвонив в полицию, если на улицах встречаются дети.
Пропавшие навсегда
Еще одна категория детей, которые не были найдены. Ни дети, ни их тела так и не удалось обнаружить. По статистике такие пропавшие вряд ли вернуться в семью.
Детский омбудсмен Николай Кулеба:
«Советовал бы не оставлять детей до 7 лет одних или с малознакомыми людьми. В любом возрасте нужно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Обсуждать с ребенком - как следует реагировать на незнакомых людей или на их предложения, к кому следует обращаться в случае чрезвычайной ситуации. Уверен, многих бы трагедий удалось избежать»
Источник Знамя индустрии.
Теги: Украина, Донбасс, дети, пропавший без вести
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