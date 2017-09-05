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В законе по реинтеграции Донбасса АТО заменят новым термином

05.09.2017 19:56
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В законе по реинтеграции Донбасса АТО заменят новым термином

Политики предлагают также не употреблять и термин "война" по отношению к боевым действиям в Украине. Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает, что боевые действия на Востоке Украине будут называть не АТО (антитеррористическая операция), а "Операция по обороне Украины". Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Так, отвечая на вопрос ведущего, каким термином предлагается заменить АТО, Грымчак ответил: "Операция по обороне Украины".
По его словам, также не будет употребляться и термин "война".

"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК (военно-промышленный комплекс – ред.)", – сказал Грымчак и добавил, что Путину нельзя таким образом давать повод для большой войны.

Он подчеркнул, что Россия тогда сможет применять не только танки и артиллерию, но и самолеты, ракеты и много чего другого.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, оборона, АТО
 
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