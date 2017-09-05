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ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины
Украина готовится к учениям "Запад-2017". Накануне учений российских вооруженных сил "Запад-2017" в Беларуси Госпогранслужба усилила контроль на всех участках государственной границы, передает Обозреватель.
По данным охранников внешних рубежей Украины, усиление границы продолжается и сейчас.
"Идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017".
Кроме того, стартовали командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.
"Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства", - отмечают в погранслужбе.
По информации пограничников, в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, граница, учения, АТО, ВСУ
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