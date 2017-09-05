"Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид

05.09.2017 17:12

Оккупация Донбасса не более чем часть начатой Владимиром Путиным игры, цель которой - выйти из-под криминально-олигархической опеки и стать в России полностью самодостаточной фигурой. Об этом пишет в Facebook российский блогер и писатель Эль Мюрид, сообщает "Диалог.UA".

Он утверждает, что, увлекшись этой игрой, Путин упустил свой шанс действительно войти в историю и действительно стать знаковой фигурой. "В общем, шанс был, но он был упущен, а точнее, Путину он был совершенно не нужен. У него и так было всеё, зачем ему эти ваши идеи возрождения и прочая непонятная чепуха. Итог у всех перед глазами: поверившие путинскому вранью тысячи людей, кровь, смерти, разрушения и обиженные партнеры".

Блогер признал, что Россия создала на Донбассе бандитский анклав и сейчас всячески пытается избавиться от этого балласта. "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 14 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Вой про помощь Донбассу и то, что мы ему там помогаем, - чушь полная. На Донбассе создана временная администрация из социально близких Кремлю местных криминальных структур, которые удерживают обстановку сугубо бандитскими методами".

Также Эль Мюрид рассказал о том, что для пришедшего к власти донбасского и заезжего криминалитета люди, поверившие в фейковую идею "Новороссии", чужды и даже враждебны. Блогер рассказал, что получает немало писем с просьбами о помощи от родственников таких людей, подвергающихся репрессиям.

В качестве примера приведена история некоей Анастасии, служившей в подразделении полевого командира карательной группировки "ДНР" террориста Гиви. Женщину арестовали за попытку придать огласке информацию о реальной ситуации в "армии" "ДНР", в частности о значительно завышенном в отчетах и отличающемся от реального численном составе.

Именно желанием уйти от ответственности за весь этот беспредел блогер объясняет положительное отношение России к идее о введении в Донбасс миротворческих сил. "Постепенная передача полномочий и сброс с себя ответственности. И никак иначе к этому относиться нельзя", – подытожил сказанное в посте блогер.