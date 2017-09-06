Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина

06.09.2017 15:41

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич назвал пять целей, которые хочет добиться Россия путем введения миротворцев ООН на Донбасс, передает dialog.ua.

Эксперт полагает, что президент РФ Владимир Путин специально предложил ввести миротворческий контингент на Донбасс на своих условиях, которые сильно ограничивают эффективность работы Миссии ООН.

"В частности, российские предложения касаются размещения "голубых касок" лишь только на линии соприкосновения. То есть никакого влияния на события внутри оккупированных территорий данные соединения иметь не будут", - отметил Тышкевич.

Аналитик добавил, что так Россия пытается:

продемонстрировать "прогресс и добрую волю" по урегулированию ситуации на Донбассе; навязать свой формат обсуждения проблемы и перехватить инициативу;

зафиксировать, что контингент вводится для разделения противоборствующих сторон в конфликте на востоке Украины, и ввести главарей "Л/ДНР" в переговорный процесс как полноправных участников;

стать всего лишь "посредником" в войне на Донбассе;

не допустить признания ОРДЛО оккупированными территориями и вновь повесить как минимум финансирование региона на Киев.

"Если это получится, то мы имеем классический, много раз обыгранный вариант "анклавов" наподобие Абхазии и Северной Осетии. Это удобная для РФ позиция, поскольку Кремль на практике знает, как поддерживать градус напряжения в таких условиях", - резюмировал Тышкевич.