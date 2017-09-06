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Глава МИД Германии увидел в согласии Путина на размещение миротворцев на Донбассе "поразительный сигнал"
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил удовлетворение тем, что президент России Владимир Путин поддержал идею направить миротворцев ООН на Донбасс. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Мы очевидно рады этому первому поразительному сигналу, который высказал президент России Владимир Путин. Он поддерживает дальнейшее обсуждение того, что Россия ранее отвергала – направление "голубых касок" ООН на восток Украины, чтобы ввести прекращения огня", – заявил Габриэль.
По словам главы МИД Германии, предложение Путина – хорошая возможность добиться введения режима прекращения огня на востоке Украины и сделать шаг к ослаблению санкций в отношении России.
"Этим предложением о миссии "голубых касок" Россия показала изменение своей политики, и мы не должны отнестись к этому легкомысленно. Нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как с Северной Кореей", – резюмировал Габриэль.
Теги: Донбасс, Путин, Германия, Российская Федерация, ООН, МИД, миротворцы
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