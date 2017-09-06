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НАБУ подозревает Нацполицию в махинациях при закупке авто
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальную полицию в переплате 30% на закупках гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом на своем сайте написала международная антикоррупционная организация Transparency International Украина, передает Корреспондент.
Так, организация ссылается на постановление Соломенского районного суда, в который детективы НАБУ обратились за разрешением на получение доступа к телефонным разговорам фигурантов уголовного производства.
По данным детективов НАБУ, в ходе расследования установлены факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Центра обслуживания подразделений Нацполиции. Действуя в сговоре с должностными лицами компании Ніко Діамант и чиновниками Министерства внутренних дел, они создали неконкурентные условия во время закупок, заключив договор с компанией на основе переговоров.
Цена, которая была указана при закупке внедорожников, в среднем на 30% выше рыночной. В результате злоумышленники нанесли бюджету ущерб на 240 млн грн.
Как известно, центр обслуживания подразделений Нацполиции объявил закупку по переговорной процедуре для нужд обороны 16 ноября 2016 года. Планировалось приобрести 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959 млн грн. А 14 декабря заказчик заключил договор с Ніко Діамант на сумму 959,4 млн грн.
В Transparency International заявляют, что закупка не могла происходить по переговорной процедуре, поскольку действие закона, по которому проведена закупка, не распространяется на ЦОП Нацполиции.
Теги: Украина, Донбасс, авто, коррупция, бюджет, ущерб, НАБУ, Нацполиция
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