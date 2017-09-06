"Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО

06.09.2017 07:29

Пресс-конференции этого пожизненного вождя - всегда точно срежиссированный спектакль, где у всех персонажей роли расписаны до мельчайших деталей, сообщает dialog.ua.

Недаром там маячит врач Маргулис (зачеркнуты последние три слова), переминаясь с ноги на ногу, глава всех пропагандистов страны и "умывальников Начальник и мочалок Командир!" (опять зачеркнуто - ну, что ты будешь делать, тянет автора на цитаты") усатый товарищ, он же отец красавицы. Естественно, это всегда - посыл другим внешним игрокам. Что касается ситуации со страной, гражданином которой я являюсь, то смотрите с 20:50 до 25:30.

Если перевести с языка подковерной иезуитской дипломатии на обычный разговорный, то, на скромный мой взгляд обладателя диплома истфака КГУ, произошло следующее:

1. Неожиданное изменение позиции о "миротворцах ООН" и даже взятие на себя инициативы внесения этого предложения на СБ говорит о том, что заявление о реально возможном предоставлении Украине летального оружия со стороны США не прошло незамеченным.

2. Поэтому это недвусмысленное предложение сделки: мы согласны на миротворцев (хотя тут же и куча оговорок - только на "нейтралке" и обязательно прямой контакт с назначенными им же главарями ОРДЛО), только не нужно оружия. После ответа на этот первый вопрос по Украине, и после "прошу вас", обращенное к следующему "солдату агитационного отдела" - видно, как эта уступка ему далась тяжело, и он предвкушает ответ далее (ну, он же глава режиссеров, а как же!).

3. Отвечая на следующий вопрос, он получал удовлетворение от "количество жертв, безусловно, может увеличиться - см.24:30 - (ах, не смог скрыть блеск в глазах!) и дважды повторил "ничего не поменяется" (тот же огонь довольства в глазах! - хотя откуда он знает, ихтамнет :-) ) и опять про жертвы (но, вспомнив выученное накануне, добавил "это прискорбно").

Далее - это уже установки для своих ручных СМИ - "у республик достаточно оружия - в том числе, захваченного у противоборствующей стороны..." И опять - "если американцы дадут оружие, трудно прогнозировать (ха), как поведут себя республики - м.б., они направят оружие в ДРУГИЕ (подчеркнуто интонационно им же) зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них" (конец цитаты). Ну, то есть - "не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее" :-( И вождь пошел шпарить про Сирию.