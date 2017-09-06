Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком

06.09.2017 18:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком

Социологи поделились результатами последних исследований. За годы независимости языковой вопрос в Украине невероятно сильно обострился, в том числе благодаря активному участию России.

Согласно данным исследования Института социологии Национальной академии наук Украины, порядка 30% украинцев хотят предоставить русскому языку статус официального. При этом 54% граждан выступают категорически против подобной инициативы, передает politeka.net.

Традиционно для Украины мнение граждан рознятся в зависимости от региона. Например, на западе против русского языка выступают аж 88% жителей, за — всего 4%. Однако на востоке мнение украинцев уже совершенно другое – язык оккупантов поддерживают 45% населения, против же — 38%.

Даже на Донбассе, который якобы так хочет в «русский мир», против инициативы отдали голос до 14%, еще 55% — поддержали.

При этом 73% респондентов назвали украинский язык родным, русский — 9%. Примерно каждый пятый житель считает родными для себя оба языка.

Если же верить социологии, то число русскоговорящих в Украине за последние 20 лет сократилось на 10%.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, русский язык, украинцы, опрос
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх