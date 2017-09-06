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Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым

06.09.2017 22:01
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Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым

Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" не стоит больше содержать. Представительство Президента в аннексированном Россией Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух. Об этом сообщил постоянный представитель Президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам, передают Украинские Новости.

"Зачем нам содержать два пункта пропуска - Каланчак и Чаплинка - на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска", - сказал он.

Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк сообщил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.

"Касательно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка" - есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда - выезда, то могут быть провокации со стороны России", - заявил он.

В то же время Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" должен быть закрыт.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Верховная Рада, КПВВ
 
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