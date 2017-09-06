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В Украине пройдут совместные с США учения
Международные учения Rapid Trident-2017 пройдут во Львовской области.Международные учения Rapid Trident-2017 будут проходить во Львовской области с 11 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает segodnya.ua.
"С 11 по 23 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старичи, Яворовский район Львовской области) пройдут украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск "Рэпид Трайдент – 2017", – сообщили в министерстве.
Согласно сообщению, участие в учениях примут более 2,5 тыс. военнослужащих из почти полутора десятков стран мира.
"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные на период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих, по оценкам западных аналитиков – до 100 тысяч.
Украинское военное руководство не раз отмечало, что предстоящие учения могут послужить прикрытием для более агрессивных действий со стороны России.
Учения "Запад-2013" позволили России подготовиться к аннексии Крыма, а "Запад-2009" – завершились отработкой ядерного удара по Варшаве.
При этом Кремль настаивает на том, что сценарии, которые воспроизводятся на этих учениях, являются чисто оборонительными. Страны НАТО, в свою очередь, в преддверии учений активно наращивают военное присутствие в Балтийском регионе.
Теги: Украина, США, Донбасс, Беларусь, Российская Федерация, НАТО, учения
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