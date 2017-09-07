ЧМ-2018 Рванули и сразу сдали назад

07.09.2017 07:05

Одержав блестящую победу над сборной Турции, наша команда три дня спустя уныло проиграла Исландии.

ГРУППА I

Украина - Турция - 2:0

Голы: Ярмоленко, 18, 42.

Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, РОТАНЬ (Малиновский, 79), Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Кравец (Беседин, 70).

Ажиотаж в связи с огромным турнирным значением этого матча ещё больше подогревался личностью тренера соперников. Мирча Луческу, в августе сменивший оскандалившегося Фатиха Терима, впервые противостоял в Украине не как наставник «Шахтёра» какому-либо клубу, а в роли тренера «чужой» сборной нашей национальной команде. В которой было немало его бывших подопечных. Практически все они накануне матча пообщались с Мистером и выдали интервью в духе «мы ему покажем, что он не зря нас учил».

И показали. Конечно, не только «горняки» - вся наша команда выдала прекрасный матч, продемонстрировав слаженную, мощную и вдохновенную игру. С первых же минут украинцы агрессивным высоким прессингом лишили соперника мяча и пространства, и гнули эту линию до финального свистка - даже несмотря на то, что во втором тайме играли больше «по счёту». Как следствие - турки нечасто добирались до «владений» Пятова, нашему голкиперу пришлось отразить только один удар в створ, да и то «тренировочный». Приятной неожиданностью стала чёткая работа Кривцова с Хачериди, которые впервые сыграли «в связке» - центрбеки «подчищали» всё, что не успел «выжечь» Степаненко.

А крайние защитники Бутко и Матвиенко, хорошо выполняя свою основную работу, активно помогали в атаке Ярмоленко и Коноплянке, благодаря чему наши буквально «разрывали» фланги турецкой сборной. В центре полузащиты постоянно нагнетали давление Ротань «на опыте» и Коваленко за счёт быстроты и вариативности перемещений по всему «фронту», на острие атаки своей мощью и заряженностью на борьбу держал защитников в напряжении Кравец.

Подавляющее преимущество нашей команды в атаке воплотилось в 15 ударов по воротам, из них семь - в створ. Всё отлично, вот только оба гола оказались «неправильными». В первом случае Ярмоленко в момент передачи Коваленко находился в явном офсайде, во втором Коноплянка перед тем, как «накатить» под голевой удар тому же Ярмоленко, выпустил мяч за лицевую линию. Это ошибки лансмена, а сам главный арбитр испанец Борболан во втором тайме «простил» Кривцова, который в своей штрафной очень жёстко «прихватил» Дженка Тосуна. Два «левых» гола и неназначенный пенальти - пожалуй, многовато для одного матча, но заниматься самобичеванием мы не будем. Перефразируя Высоцкого, «их не надо жалеть, ведь и нас никто не жалел».

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины: «Готовились к матчу усиленно, хорошо изучили соперника, знали его сильные качества и успешно убрали их. Мы отобрали у них пространство, им было тяжело играть под прессингом, и это заслуга сборной Украины. Наша команда выглядела лучше физически и принимала верные решения. Украина добавила в качестве и организации игры. Я очень рад за ребят, ведь они отдали много сил, желания и усердно работали на футбольном поле».

Исландия - Украина – 2:0

Голы: Г.Сигурдссон, 47, 66.

Украина: ПЯТОВ, Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Ротань, 76), Малиновский (Зинченко, 71), Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Беседин (Кравец, 71).

К сожалению, практически все перечисленные выше достоинства наша команда то ли забыла дома, то ли растеряла по дороге из Киева в Рейкьявик. На «Лаугардаллсвеллуре» сборная Украины выглядела сродни названию арены - такой же тяжёлой, громоздкой и нескладной. Андрей Шевченко решил не придерживаться принципа «победный состав не меняют» и произвёл три изменения в стартовом составе. И выход отбывшего дисквалификацию Ракицкого вместо Кривцова «читался»: Ярослав своими длинными передачами должен был облегчать выход из обороны в атаку, что он регулярно и делал. А для обороны «второго этажа» вполне хватило Хачериди.

Но вот с двумя другими заменами тренерский штаб, пожалуй, перемудрил. Малиновский сменил Ротаня, но не по позиции: Руслан был отряжен на место атакующего центрхава и, скажем прямо, сыграл неважно - в основном, из-за недостатка взаимопонимания с партнёрами. А Коваленко, спустившись ближе к опорной зоне, оказался в «полупозиции»: в обороне постоянно «натыкался» на Степаненко, а в атаке - на Малиновского. Беседин же, выбранный вместо Кравца из-за более внушительных габаритов, так и не смог как следует «потолкаться» с исландскими защитниками.

Но самое главное - совершенно не были похожи на себя «турецкого» образца Коноплянка и Ярмоленко. Евгений, правда, очень старался, и в обороне отрабатывал, но в атаке, как в худшие времена, постоянно тянул «одеяло» на себя. А вот Ярмоленко никого и ничего не тянул - поактивничав в первом тайме и наткнувшись пару раз на жёсткий отпор, Андрей после перерыва просто ушёл в тень, а в концовке, кажется, вообще откровенно берёг ноги.

Как следствие, за всю игру «жёлто-синие» не создали ни одного момента, который можно было бы назвать стопроцентным. Хозяева же, оперируя в основном простенькими прострелами и навесами, таких моментов создали с полдюжины, и два из них реализовали. Правда, первый гол был «левый»: Гудмундссон пинком в голову вывел из строя Пятова, и Сигурдссон спокойно отправил мяч в пустые ворота. Но после матча с Турцией нам, пожалуй, не стоит сетовать на судейство. Тем более, что всё равно даже на ничью мы не «наработали» - второй-то гол исландцы забили правильно.

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины: «Думаю, первый гол стал переломным при совершенно равной игре. Нам забили мяч в спорном моменте. До этого наша команда контролировала мяч, создавала остроту у ворот соперника. Пропустив гол, ребята растерялась минут на десять. Потом нам было тяжело находить свободные зоны, учитывая возросшую плотность в оборонительных порядках Исландии. С точки зрения результата мы проиграли, но с точки зрения игры - ни в коем случае».

Финляндия - Исландия - 1:0

Гол: Ринг, 8.

Хорватия - Косово - 1:0

Гол: Вида, 74.

Косово - Финляндия - 0:1

Гол: Пукки, 83.

Турция - Хорватия - 1:0

Гол: Дженк Тосун, 75.

6 октября. Косово - Украина, Турция - Исландия, Хорватия - Финляндия. 9 октября. Украина - Хорватия, Исландия - Косово, Финляндия - Турция.

Юрий ОКУНЬ.