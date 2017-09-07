Есть все признаки, что РФ готовится к наступлению – Порошенко

07.09.2017 11:58

Кремль проверяет, насколько российское государство готово к большой войне с Западом, считает президент Украины

Признаков того, что Россия готовится к наступлению, появляется все больше. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Главная угроза со стороны РФ все-таки военная. Нет пока никаких признаков, что РФ готова уйти с Донбасса и отступить и из Крыма", – сказал он, отметив, что признаков наступательной операции становится все больше, например, совместные учения РФ с Беларусью

"7,5 тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к нашим границам, и нет никаких гарантий что это все уйдет от наших границ после окончания учений", – сказал он.

Порошенко напомнил, что подобная ситуация была с нападением РФ на Грузию 9 лет назад. Тогда, по словам Порошенко, использовалась техника, задействованная на учениях у границ Грузии. "Нынешние учения, которые будут длиться 2 месяца, более масштабные", – предупредил Порошенко.

"Очевидно, Кремль проверяет, насколько российское государство готово к большой войне с Западом", – считает Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что благодаря украинской армии, Россия не дошла до Днепра.

Источник: http://www.segodnya.ua