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Есть все признаки, что РФ готовится к наступлению – Порошенко
Кремль проверяет, насколько российское государство готово к большой войне с Западом, считает президент Украины
Признаков того, что Россия готовится к наступлению, появляется все больше. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.
"Главная угроза со стороны РФ все-таки военная. Нет пока никаких признаков, что РФ готова уйти с Донбасса и отступить и из Крыма", – сказал он, отметив, что признаков наступательной операции становится все больше, например, совместные учения РФ с Беларусью
"7,5 тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к нашим границам, и нет никаких гарантий что это все уйдет от наших границ после окончания учений", – сказал он.
Порошенко напомнил, что подобная ситуация была с нападением РФ на Грузию 9 лет назад. Тогда, по словам Порошенко, использовалась техника, задействованная на учениях у границ Грузии. "Нынешние учения, которые будут длиться 2 месяца, более масштабные", – предупредил Порошенко.
"Очевидно, Кремль проверяет, насколько российское государство готово к большой войне с Западом", – считает Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что благодаря украинской армии, Россия не дошла до Днепра.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Порошенко, наступление
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