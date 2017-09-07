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Известная пианистка из США выступит на Донбассе и в Крыму

07.09.2017 18:47
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Известная пианистка из США выступит на Донбассе и в Крыму

Валентина Лисица, известная пианистка из США, имеющая украинское происхождение, выступит в Севастополе, а также в оккупированном Донецке. Как информирует replyua.net со ссылкой на СМИ «Донецкой республики», гастрольный тур Лисицы запланирован на период с 7 по 19 сентября. Об этой пианистке известно то, что она активно поддерживает боевиков Донбасса и занимает пророссийскую позицию. 

«В рамках своего визита, помимо концертных выступлений, Валентина Лисица посетит торжественное мероприятие на мемориальном комплексе Саур-Могила, посвященное Дню освобождения Донбасса и 50-летию мемориала, а также проведет мастер-классы для юных музыкантов», - говорится в заявлении донецких СМИ. 19 сентября пианистка должна дать концерт в Севастополе вместе с оркестром Донецкой государственной академической филармонии. 

По словам самой Лисицы, она впервые едет в такой тур и «напросилась» филармонии на совместное выступление. «Я думала, что музыканты будут против, потому что у них довольно плотная программа, однако они с радостью согласились. И я этому в свою очередь рада, что мы вместе поедем в Крым и там немножко поиграем. Я буду исполнять музыку Рахманинова», - отметила Лисица. 



Теги: США, Донбасс, Крым, пианист
 
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