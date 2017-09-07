- Под Одессой ученые обнаружили живые "Крылья ангела" (ВИДЕО)13:11
- Порошенко озвучил планы Украины по ЕС12:50
- КАК РАЗБОГАТЕЮТ УКРАИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ С 1 ОКТЯБРЯ12:24
- Гриневич анонсировала тотальную украинизацию образования12:10
- Есть все признаки, что РФ готовится к наступлению – Порошенко11:58
- Свежий прогноз от украинских синоптиков11:40
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция11:18
- США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP10:55
- Комитет ВР поддержал реформу пенсионной системы10:45
Эксперт: Украина попала в ловушку, которую сама же выставила
Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что в свое время президент Украины Порошенко сделал ошибку, которая, спустя некоторое время может обернуться поражением в героическом противостоянии с Россией.
Ошибка состоит в том, что Порошенко предложит ввести миротворцев ООН на Донбасс. По словам Соломона Манна, призыв к ООН о введении миротворцев – это декларация страны перед мировым сообществом, что она сама не в состоянии справиться с внутренней проблемой и передает полномочия решения этой проблемы другой силе.
Соломон Манн, если говорить простым языком, то Украина просто отказалась от своего голоса в решении проблемы, ведь миротворцы будут введены в рамках Минского соглашения, а это значит, что Украину принудят к исполнению Минских соглашений так, как они были подписаны, а не так как Украине хочется. И это существенная проблема. «По всей видимости Порошенко надеялся, что Россия наложит вето на резолюцию о миротворцах и этим самым докажет всему миру, что она агрессор и мира не хочет», – написал Манн.
По его словам, реакция Путина последовала почти мгновенно: Путин одобрил идею и заявил, что миротворцев надо ввести как можно скорее и поставить их на разграничении противоборствующих сторон. Соломон Манн считает, что российские дипломаты намного опытнее и умнее украинских, они сразу поняли, что как только миротворцы встанут на границах Донбасса, регион сепаратистов заживет своей жизнью в полную силу и процесс уже невозможно будет остановить. Они выполнят Минские соглашения, проведя у себя выборы, избрав своих полевых командиров мэрами, депутатами и делегатами, а те в свою очередь назначат офицеров сепаратистских бандформирований начальниками милиции, Нацгвардии, прокурорами и судебными исполнителями. Армия даже разоружаться не станет – они станут нацгвардейцами и полицией. После этого ОБСЕ заявит Украине – мы провели на этих территориях выборы согласно Закона об особом статусе от 14 сентября 2014 года теперь вы их утвердите и принимайте ключи от границы. «Путин снова использовал глупость оппонента, как он использовал неосторожные слова Обамы о том, что он откажется от устранения Асада, если тот уничтожит химическое оружие. Уже тогда политики должны были понять, что в стане Путина сидят не слабые политики, которые умеют играть на чужом поле и захватывать инициативу», – резюмировал эксперт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ловушка, АТО, миротворцы
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Названа численность российских войск на Донбассе
- Бутусов: Гиркин с такими текстами скоро пойдет по стопам "Моторолы"
- Волонтер Роман Доник: "Иначе не выжить и не защитить"
- Донбасский фронт: в поисках мира под грохот обстрелов
- Битва на Донбассе: что планирует Кремль
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- В ЛНР пытались переправить контрабандой свинину и страусов16:05
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском12:54
- Порошенко озвучил планы Украины по ЕС12:50
- На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка: Земле не поздоровится12:38
- КАК РАЗБОГАТЕЮТ УКРАИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ С 1 ОКТЯБРЯ12:24
- Гриневич анонсировала тотальную украинизацию образования12:10
- Есть все признаки, что РФ готовится к наступлению – Порошенко11:58
- Свежий прогноз от украинских синоптиков11:40
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция11:18
- США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP10:55
- Комитет ВР поддержал реформу пенсионной системы10:45
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- Як визначити чи збільшена щитовидна залоза?08:57
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака08:45
- Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток08:39
- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Кому корисно їсти мармелад?07:54
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс