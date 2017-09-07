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Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым
Украина заставит РФ отвечать за свои действия на украинской земле, заявил президент
Украина должна создать для России такие условия, чтоб она сама захотела бросить ныне оккупированный ею Крым, так как забрать его силой у Киева не получится. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного обращения к парламенту, передает УНИАН.
По его словам, у России нет желания оставлять Крым, но ее нужно к этому принудить.
"Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь и мы должны создать все условия, чтобы оно ему стало жечь",- сказал Порошенко.
Также он отметил, что Украина будет использовать весь возможный инструментарий для ухудшения положения РФ: международное право, санкции, международные суды, международные платформы и т.д.
"Да, мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины", – добавил президент.
Как рассказывал Петр Порошенко, признаков того, что Россия готовится к наступлению, появляется все больше. Кремль проверяет, насколько российское государство готово к большой войне с Западом.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Порошенко
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